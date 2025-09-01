Навчання РФ "Захід-2025": у Генштабі Німеччини оцінили ризики наступу на НАТО

Російсько-білоруські навчання "Захід-2025"

Як відомо, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Як попередив керівник ГУР МО Кирило Буданов, з перших днів російсько-білоруських навчань "Захід-2025" буде йти сильне інформаційне нагнітання. Більшість вкидів будуть з боку Росії.

Також голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що росіяни будуть "інформаційно качати" тему навчань.

За офіційною версією, метою навчань є перевірка спроможностей обох країн щодо "гарантування безпеки" та "відбиття можливої агресії".

Водночас у Білорусі заявили, що на спільних навчаннях з росіянами хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік."