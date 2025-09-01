Учения РФ "Запад-2025": в Генштабе Германии оценили риски наступления на НАТО

Российско-белорусские учения "Запад-2025"

Как известно, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Как предупредил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание. Большинство вбросов будут со стороны России.

Также глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что россияне будут "информационно качать" тему учений.

По официальной версии, целью учений является проверка возможностей обеих стран по "обеспечению безопасности" и "отражению возможной агрессии".

В то же время в Беларуси заявили, что на совместных учениях с россиянами хотят отработать планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник".