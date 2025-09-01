Навчання РФ "Захід-2025": у Генштабі Німеччини оцінили ризики наступу на НАТО
Командувач Збройних сил Німеччини Карстен Брейер заявив, що немає жодних ознак того, що російські військові навчання "Захід - 2025" можуть стати приводом для атаки на країни НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, Берлін не очікує нападів на територію Альянсу в рамках цих маневрів, які Москва планує розпочати через два тижні.
"У нас немає жодних ознак того, що підготовка до нападу здійснюється під прикриттям навчань. Але ми будемо напоготові, не лише німецькі війська, а й НАТО", - заявив начальник оборони Німеччини Карстен Бройер.
Російсько-білоруські навчання "Захід-2025"
Як відомо, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.
Як попередив керівник ГУР МО Кирило Буданов, з перших днів російсько-білоруських навчань "Захід-2025" буде йти сильне інформаційне нагнітання. Більшість вкидів будуть з боку Росії.
Також голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що росіяни будуть "інформаційно качати" тему навчань.
За офіційною версією, метою навчань є перевірка спроможностей обох країн щодо "гарантування безпеки" та "відбиття можливої агресії".
Водночас у Білорусі заявили, що на спільних навчаннях з росіянами хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік."