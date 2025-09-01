ua en ru
Учения РФ "Запад-2025": в Генштабе Германии оценили риски наступления на НАТО

Понедельник 01 сентября 2025 16:17
Учения РФ "Запад-2025": в Генштабе Германии оценили риски наступления на НАТО Иллюстративное фото: российские учения (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Командующий Вооруженными силами Германии Карстен Брейер заявил, что нет никаких признаков того, что российские военные учения "Запад - 2025" могут стать поводом для атаки на страны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Берлин не ожидает нападений на территорию Альянса в рамках этих маневров, которые Москва планирует начать через две недели.

"У нас нет никаких признаков того, что подготовка к нападению осуществляется под прикрытием учений. Но мы будем начеку, не только немецкие войска, но и НАТО", - заявил начальник обороны Германии Карстен Бройер.

Российско-белорусские учения "Запад-2025"

Как известно, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Как предупредил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание. Большинство вбросов будут со стороны России.

Также глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что россияне будут "информационно качать" тему учений.

По официальной версии, целью учений является проверка возможностей обеих стран по "обеспечению безопасности" и "отражению возможной агрессии".

В то же время в Беларуси заявили, что на совместных учениях с россиянами хотят отработать планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник".

