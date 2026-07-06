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Наукова еліта: які технічні університети увійшли у рейтинг Scopus 2026

08:07 06.07.2026 Пн
3 хв
Хто очолив десятку найкращих технічних вишів?
aimg Василина Копитко
Технічні виши є одними з найпрестижніших у країні (фото: Олег Момот/РБК-Україна)

Українські технічні університети демонструють стабільну наукову активність: у топ-10 загального рейтингу Scopus 2026 року увійшло одразу 2 заклади цього спрямування.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Scopus, опублікований на сайті "Освіта.юа".

Головне:

  • Технічні університети демонструють високу наукову активність: КПІ та "Львівська політехніка" увійшли до топ-10 загального рейтингу.
  • Основними драйверами успіху залишаються розвинені наукові школи та інтеграція у світові дослідницькі проєкти.
  • Головним викликом для технічних ЗВО залишається модернізація обладнання та тісніша співпраця з бізнесом для впровадження розробок, зокрема в оборонній галузі.

Про рейтинг Scopus 2026

Рейтинг базується на даних наукометричної бази SciVerse Scopus. Ключовим показником ранжування є індекс Гірша (h-індекс), який демонструє не лише кількість публікацій, а й їхню затребуваність - кількість цитувань у світовій науковій спільноті.

Цьогорічний моніторинг охоплює понад 200 українських вишів, які мають офіційний Affiliation ID у базі.

Важливо пам’ятати, що Scopus індексує понад 30 тисяч наукових видань, тому цей рейтинг є найбільш об’єктивним показником того, як українська наука інтегрована у світовий дослідницький простір.

Рейтинг 10 найкращих технічних закладів вищої освіти України

Десятка найкращих вишів сформована на основі списку за показником індексу Гірша (Scopus 2026):

  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Індекс Гірша: 83)
  • Національний університет "Львівська політехніка" (78)
  • Український державний університет науки і технологій (64)
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (63)
  • Національний університет "Київський авіаційний інститут" (57)
  • Український державний хіміко-технологічний університет (57)
  • Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" (53)
  • Харківський національний університет радіоелектроніки (49)
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (46)
  • Національний університет водного господарства та природокористування (46)

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Аналіз технічних університетів

Технічні виші в Україні традиційно тримають високу планку, хоча їхні позиції суттєво відрізняються залежно від спеціалізації та фокусу на міжнародну співпрацю.

КПІ та "Львівська політехніка" впевнено займають місця в топ-10 загального рейтингу (5-те та 8-ме місця відповідно). Їхня перевага - потужні наукові школи, розвинена інфраструктура для лабораторних досліджень та активна участь у міжнародних проєктах, що прямо відображається на високих показниках цитування.

Університети, такі як ХНУРЕ (радіоелектроніка) чи Дніпровська політехніка, демонструють високу ефективність у своїх вузьких нішах. Вони можуть мати меншу загальну кількість публікацій, ніж класичні університети, але їхні статті в галузі IT, енергетики та матеріалознавства стабільно отримують цитування.

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Спостерігається позитивна динаміка серед регіональних політехнік. Наприклад, зростання показників у Сумського держуніверситету підтверджує, що орієнтація на публікації у виданнях є головним драйвером успіху.

Основна проблема технічних вишів - необхідність модернізації обладнання та інтеграція з бізнесом для впровадження наукових розробок у сектор економіки (особливо в оборонній та аерокосмічній галузях), що у майбутньому значно підвищить індекс цитування їхніх робіт.

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