Наукова еліта: які технічні університети увійшли у рейтинг Scopus 2026

Головне: Технічні університети демонструють високу наукову активність: КПІ та "Львівська політехніка" увійшли до топ-10 загального рейтингу.

КПІ та "Львівська політехніка" увійшли до топ-10 загального рейтингу. Основними драйверами успіху залишаються розвинені наукові школи та інтеграція у світові дослідницькі проєкти.

залишаються розвинені наукові школи та інтеграція у світові дослідницькі проєкти. Головним викликом для технічних ЗВО залишається модернізація обладнання та тісніша співпраця з бізнесом для впровадження розробок, зокрема в оборонній галузі.

Про рейтинг Scopus 2026

Рейтинг базується на даних наукометричної бази SciVerse Scopus. Ключовим показником ранжування є індекс Гірша (h-індекс), який демонструє не лише кількість публікацій, а й їхню затребуваність - кількість цитувань у світовій науковій спільноті.

Цьогорічний моніторинг охоплює понад 200 українських вишів, які мають офіційний Affiliation ID у базі.

Важливо пам’ятати, що Scopus індексує понад 30 тисяч наукових видань, тому цей рейтинг є найбільш об’єктивним показником того, як українська наука інтегрована у світовий дослідницький простір.

Рейтинг 10 найкращих технічних закладів вищої освіти України

Десятка найкращих вишів сформована на основі списку за показником індексу Гірша (Scopus 2026):

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Індекс Гірша: 83)

Національний університет "Львівська політехніка" (78)

Український державний університет науки і технологій (64)

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (63)

Національний університет "Київський авіаційний інститут" (57)

Український державний хіміко-технологічний університет (57)

Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" (53)

Харківський національний університет радіоелектроніки (49)

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (46)

Національний університет водного господарства та природокористування (46)

Аналіз технічних університетів

Технічні виші в Україні традиційно тримають високу планку, хоча їхні позиції суттєво відрізняються залежно від спеціалізації та фокусу на міжнародну співпрацю.

КПІ та "Львівська політехніка" впевнено займають місця в топ-10 загального рейтингу (5-те та 8-ме місця відповідно). Їхня перевага - потужні наукові школи, розвинена інфраструктура для лабораторних досліджень та активна участь у міжнародних проєктах, що прямо відображається на високих показниках цитування.

Університети, такі як ХНУРЕ (радіоелектроніка) чи Дніпровська політехніка, демонструють високу ефективність у своїх вузьких нішах. Вони можуть мати меншу загальну кількість публікацій, ніж класичні університети, але їхні статті в галузі IT, енергетики та матеріалознавства стабільно отримують цитування.

Спостерігається позитивна динаміка серед регіональних політехнік. Наприклад, зростання показників у Сумського держуніверситету підтверджує, що орієнтація на публікації у виданнях є головним драйвером успіху.

Основна проблема технічних вишів - необхідність модернізації обладнання та інтеграція з бізнесом для впровадження наукових розробок у сектор економіки (особливо в оборонній та аерокосмічній галузях), що у майбутньому значно підвищить індекс цитування їхніх робіт.