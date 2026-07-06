Наукова еліта: які технічні університети увійшли у рейтинг Scopus 2026

Українські технічні університети демонструють стабільну наукову активність: у топ-10 загального рейтингу Scopus 2026 року увійшло одразу 2 заклади цього спрямування.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Scopus, опублікований на сайті "Освіта.юа".
Головне:
Рейтинг базується на даних наукометричної бази SciVerse Scopus. Ключовим показником ранжування є індекс Гірша (h-індекс), який демонструє не лише кількість публікацій, а й їхню затребуваність - кількість цитувань у світовій науковій спільноті.
Цьогорічний моніторинг охоплює понад 200 українських вишів, які мають офіційний Affiliation ID у базі.
Важливо пам’ятати, що Scopus індексує понад 30 тисяч наукових видань, тому цей рейтинг є найбільш об’єктивним показником того, як українська наука інтегрована у світовий дослідницький простір.
Десятка найкращих вишів сформована на основі списку за показником індексу Гірша (Scopus 2026):
Технічні виші в Україні традиційно тримають високу планку, хоча їхні позиції суттєво відрізняються залежно від спеціалізації та фокусу на міжнародну співпрацю.
КПІ та "Львівська політехніка" впевнено займають місця в топ-10 загального рейтингу (5-те та 8-ме місця відповідно). Їхня перевага - потужні наукові школи, розвинена інфраструктура для лабораторних досліджень та активна участь у міжнародних проєктах, що прямо відображається на високих показниках цитування.
Університети, такі як ХНУРЕ (радіоелектроніка) чи Дніпровська політехніка, демонструють високу ефективність у своїх вузьких нішах. Вони можуть мати меншу загальну кількість публікацій, ніж класичні університети, але їхні статті в галузі IT, енергетики та матеріалознавства стабільно отримують цитування.
Спостерігається позитивна динаміка серед регіональних політехнік. Наприклад, зростання показників у Сумського держуніверситету підтверджує, що орієнтація на публікації у виданнях є головним драйвером успіху.
Основна проблема технічних вишів - необхідність модернізації обладнання та інтеграція з бізнесом для впровадження наукових розробок у сектор економіки (особливо в оборонній та аерокосмічній галузях), що у майбутньому значно підвищить індекс цитування їхніх робіт.
Читайте також про те, які університети визнали найкращими у загальному рейтингу Scopus 2026.
Раніше ми ділились рейтингом 10 найкращих приватних університетів України.