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Научная элита: какие технические университеты вошли в рейтинг Scopus 2026

08:07 06.07.2026 Пн
3 мин
Кто возглавил десятку лучших технических вузов?
aimg Василина Копытко
Технические вузы являются одними из самых престижных в стране (фото: Олег Момот/РБК-Украина)

Украинские технические университеты демонстрируют стабильную научную активность: в топ-10 общего рейтинга Scopus 2026 вошло сразу 2 заведения этого направления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Scopus, опубликованный на сайте "Освіта.юа".

Главное:

  • Технические университеты демонстрируют высокую научную активность: КПИ и "Львовская политехника" вошли в топ-10 общего рейтинга.
  • Основными драйверами успеха остаются развитые научные школы и интеграция в мировые исследовательские проекты.
  • Главным вызовом для технических ЗВО остается модернизация оборудования и более тесное сотрудничество с бизнесом по внедрению разработок, в частности в оборонной отрасли.

О рейтинге Scopus 2026

Рейтинг основан на данных наукометрической базы SciVerse Scopus. Ключевым показателем ранжирования является индекс Гирша (h-индекс), демонстрирующий не только количество публикаций, но и их востребованность - количество цитирований в мировом научном сообществе.

Нынешний мониторинг охватывает более 200 украинских вузов, имеющих официальный Affiliation ID в базе.

Важно помнить, что Scopus индексирует более 30 тысяч научных изданий, поэтому этот рейтинг является наиболее объективным показателем того, как украинская наука интегрирована в мировое исследовательское пространство.

Рейтинг 10 лучших технических заведений высшего образования Украины

Десятка лучших ВУЗов сформирована на основе списка по показателю индекса Горшая (Scopus 2026):

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (Индекс Гирша: 83)
  • Национальный университет "Львовская политехника" (78)
  • Украинский государственный университет науки и технологий (64)
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (63)
  • Национальный университет "Киевский авиационный институт" (57)
  • Украинский государственный химико-технологический университет (57)
  • Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" (53)
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники (49)
  • Национальный технический университет "Днепровская политехника" (46)
  • Национальный университет водного хозяйства и природопользования (46)

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Анализ технических университетов

Технические вузы традиционно держат высокую планку в Украине, хотя их позиции существенно отличаются в зависимости от специализации и фокуса на международное сотрудничество.

КПИ и "Львовская политехника" уверенно занимают места в топ-10 общего рейтинга (5-е и 8-е места соответственно). Их преимущество - мощные научные школы, развитая инфраструктура для лабораторных исследований и активное участие в международных проектах, что прямо отражается на высоких показателях цитирования.

Университеты, такие как ХНУРЭ (радиоэлектроника) или Днепровская политехника демонстрируют высокую эффективность в своих узких нишах. Они могут иметь меньшее количество публикаций, чем классические университеты, но их статьи в области IT, энергетики и материаловедения стабильно получают цитирование.

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Наблюдается положительная динамика посреди региональных политехник. К примеру, рост показателей у Сумского госуниверситета подтверждает, что ориентация на публикации в изданиях является главным драйвером успеха.

Основная проблема технических вузов - необходимость модернизации оборудования и интеграция с бизнесом для внедрения научных разработок в сектор экономики (особенно в оборонной и аэрокосмической отраслях), что в будущем значительно повысит индекс цитирования их работ.

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