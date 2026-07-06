Научная элита: какие технические университеты вошли в рейтинг Scopus 2026

Украинские технические университеты демонстрируют стабильную научную активность: в топ-10 общего рейтинга Scopus 2026 вошло сразу 2 заведения этого направления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Scopus, опубликованный на сайте "Освіта.юа".
Главное:
Рейтинг основан на данных наукометрической базы SciVerse Scopus. Ключевым показателем ранжирования является индекс Гирша (h-индекс), демонстрирующий не только количество публикаций, но и их востребованность - количество цитирований в мировом научном сообществе.
Нынешний мониторинг охватывает более 200 украинских вузов, имеющих официальный Affiliation ID в базе.
Важно помнить, что Scopus индексирует более 30 тысяч научных изданий, поэтому этот рейтинг является наиболее объективным показателем того, как украинская наука интегрирована в мировое исследовательское пространство.
Десятка лучших ВУЗов сформирована на основе списка по показателю индекса Горшая (Scopus 2026):
Технические вузы традиционно держат высокую планку в Украине, хотя их позиции существенно отличаются в зависимости от специализации и фокуса на международное сотрудничество.
КПИ и "Львовская политехника" уверенно занимают места в топ-10 общего рейтинга (5-е и 8-е места соответственно). Их преимущество - мощные научные школы, развитая инфраструктура для лабораторных исследований и активное участие в международных проектах, что прямо отражается на высоких показателях цитирования.
Университеты, такие как ХНУРЭ (радиоэлектроника) или Днепровская политехника демонстрируют высокую эффективность в своих узких нишах. Они могут иметь меньшее количество публикаций, чем классические университеты, но их статьи в области IT, энергетики и материаловедения стабильно получают цитирование.
Наблюдается положительная динамика посреди региональных политехник. К примеру, рост показателей у Сумского госуниверситета подтверждает, что ориентация на публикации в изданиях является главным драйвером успеха.
Основная проблема технических вузов - необходимость модернизации оборудования и интеграция с бизнесом для внедрения научных разработок в сектор экономики (особенно в оборонной и аэрокосмической отраслях), что в будущем значительно повысит индекс цитирования их работ.
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