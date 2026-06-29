ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Топ-10 медичних університетів України за показниками Scopus 2026: хто став лідером

08:07 29.06.2026 Пн
2 хв
Університет Богомольця у трійці лідерів, однак не на першій позиції
aimg Василина Копитко
Топ-10 медичних університетів України за показниками Scopus 2026: хто став лідером Які медуніверситети визнали найкращими цьогоріч (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українські медичні університети демонструють високу наукову активність: у топ-20 рейтингу Scopus 2026 року входить одразу 6 закладів медичного спрямування.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Scopus, опублікований на сайті "Освіта.юа".

Головне:

  • Лідери галузі: Найвищі наукометричні показники серед медичних закладів демонструють університети Львова, Харкова та Києва.
  • Методологія: Рейтинг базується на індексі Гірша, який відображає кількість наукових публікацій та їхній вплив у світовому науковому просторі станом на квітень 2026 року.
  • Першу сходинку серед профільних медичних вишів посідає Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (індекс 80)
  • Топ-3 за індексом Гірша: серед лідерів також Харківський національний медичний університет (індекс 73) та Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (індекс 70).

Роль наукових показників

Індекс Гірша у базі Scopus залишається головним інструментом для оцінки продуктивності наукових установ. Він демонструє не лише кількість виданих статей, а й те, наскільки ці дослідження є значущими для міжнародної академічної спільноти.

Для медичних університетів високі показники цитованості є прямим підтвердженням якості клінічних досліджень та інновацій у сфері охорони здоров’я.

Топ-10 медичних університетів

У цьому списку представлені заклади, які мають найвищі наукометричні показники цитованості та кількості публікацій у базі даних SciVerse Scopus станом на квітень 2026 року:

  1. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - індекс Гірша: 80 (7-ме місце в загальному рейтингу)
  2. Харківський національний медичний університет - індекс Гірша: 73 (11-те місце)
  3. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця - індекс Гірша: 70 (12-те місце)
  4. Дніпровський державний медичний університет - індекс Гірша: 67 (13-те місце)
  5. Донецький національний медичний університет - індекс Гірша: 61 (16-те місце)
  6. Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика - індекс Гірша: 60 (17-те місце)
  7. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського - індекс Гірша: 54 (23-тє місце)
  8. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - індекс Гірша: 39 (45-те місце)
  9. Полтавський державний медичний університет - індекс Гірша: 39 (46-те місце)
  10. Буковинський державний медичний університет - індекс Гірша: 37 (55-те місце)

Переглядайте також повний список рейтингу найкращих університетів за показниками Scopus 2026.

Раніше ми ділились рейтингом 10 найкращих приватних університетів України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Рейтинг Освіта в Україні Виші
Новини
Ізраїль визнав Геноцид вірмен часів Османської імперії: а що з Голодомором
Ізраїль визнав Геноцид вірмен часів Османської імперії: а що з Голодомором
Аналітика
Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими