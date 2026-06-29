Топ-10 медичних університетів України за показниками Scopus 2026: хто став лідером
Українські медичні університети демонструють високу наукову активність: у топ-20 рейтингу Scopus 2026 року входить одразу 6 закладів медичного спрямування.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Scopus, опублікований на сайті "Освіта.юа".
Головне:
- Лідери галузі: Найвищі наукометричні показники серед медичних закладів демонструють університети Львова, Харкова та Києва.
- Методологія: Рейтинг базується на індексі Гірша, який відображає кількість наукових публікацій та їхній вплив у світовому науковому просторі станом на квітень 2026 року.
- Першу сходинку серед профільних медичних вишів посідає Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (індекс 80)
- Топ-3 за індексом Гірша: серед лідерів також Харківський національний медичний університет (індекс 73) та Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (індекс 70).
Роль наукових показників
Індекс Гірша у базі Scopus залишається головним інструментом для оцінки продуктивності наукових установ. Він демонструє не лише кількість виданих статей, а й те, наскільки ці дослідження є значущими для міжнародної академічної спільноти.
Для медичних університетів високі показники цитованості є прямим підтвердженням якості клінічних досліджень та інновацій у сфері охорони здоров’я.
Топ-10 медичних університетів
У цьому списку представлені заклади, які мають найвищі наукометричні показники цитованості та кількості публікацій у базі даних SciVerse Scopus станом на квітень 2026 року:
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - індекс Гірша: 80 (7-ме місце в загальному рейтингу)
- Харківський національний медичний університет - індекс Гірша: 73 (11-те місце)
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця - індекс Гірша: 70 (12-те місце)
- Дніпровський державний медичний університет - індекс Гірша: 67 (13-те місце)
- Донецький національний медичний університет - індекс Гірша: 61 (16-те місце)
- Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика - індекс Гірша: 60 (17-те місце)
- Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського - індекс Гірша: 54 (23-тє місце)
- Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - індекс Гірша: 39 (45-те місце)
- Полтавський державний медичний університет - індекс Гірша: 39 (46-те місце)
- Буковинський державний медичний університет - індекс Гірша: 37 (55-те місце)
Переглядайте також повний список рейтингу найкращих університетів за показниками Scopus 2026.
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