Топ-10 приватних університетів України: хто входить у рейтинг найкращих

Підсумковий бал закладу - це сума його місць у кожному з цих трьох підрейтингів. Якщо ВНЗ не був представлений у певному рейтингу, йому автоматично присвоювалося місце, наступне за останнім у списку.

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Раніше ми писали про те, що в Україні зараз функціонують 116 закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки. Однак у відомстві вважають, що їх забагато і надалі їх планують об'єднувати.