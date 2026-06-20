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Топ-10 приватних університетів України: хто входить у рейтинг найкращих

08:07 20.06.2026 Сб
2 хв
На основі чого вибрали лідерів?
aimg Василина Копитко
Топ-10 приватних університетів України: хто входить у рейтинг найкращих Рейтинг базується на результатах 2025 року (фото ілюстративне: Getty Images)
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Консолідований рейтинг ВНЗ щорічно визначає найкращі університети країни. Список лідерів формується на основі комплексного аналізу академічних здобутків, наукової цитованості та показників вступної кампанії на контракт.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Головне:

  • Консолідований рейтинг 2025 року охоплює діяльність 240 українських університетів, серед яких виділено 10 лідерів у приватному секторі.
  • Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) очолила список найкращих приватних вишів України.
  • Рейтинг базується на об'єктивних даних: академічних досягненнях ("Топ-200 Україна"), науковій продуктивності (Scopus) та рівні підготовки абітурієнтів ("Бал НМТ на контракт").

Як формувався рейтинг

Для укладання списку лідерів серед приватних закладів вищої освіти було використано дані трьох авторитетних джерел:

  • "Топ-200 Україна": комплексний рейтинг, що враховує низку показників діяльності ВНЗ.
  • Scopus: оцінює цитованість наукових публікацій, що відображає науковий вплив установи.
  • "Бал НМТ на контракт": показник, що базується на результатах вступної кампанії та якості абітурієнтів.

Підсумковий бал закладу - це сума його місць у кожному з цих трьох підрейтингів. Якщо ВНЗ не був представлений у певному рейтингу, йому автоматично присвоювалося місце, наступне за останнім у списку.

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ТОП-10 найкращих приватних університетів України

Десятка найкращих ВНЗ за 2025-й:

  • Міжрегіональна Академія управління персоналом
  • Університет "Київська школа економіки"
  • Український Католицький Університет
  • ІТ СТЕП Університет
  • Міжнародний гуманітарний університет
  • Київський Медичний Університет
  • Університет імені Альфреда Нобеля
  • Європейський університет
  • Університет економіки та права "Крок"
  • Амерікан Юніверсіті Київ

Читайте також про те, що цьогоріч КПІ та Львівська політехніка підвищили ціни на навчання для вступників. Деякі спеціальності подорожчали на 28% та 50%.

Раніше ми писали про те, що в Україні зараз функціонують 116 закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки. Однак у відомстві вважають, що їх забагато і надалі їх планують об'єднувати.

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