В Нацполиции рассказали, сколько украинцев погибло в ДТП в 2023 году
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, сколько украинцев погибло в ДТП за 10 месяцев 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Отмечается, что за 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия с погибшими или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 пострадали.
"Конечно, враг забирает значительно больше жизней наших воинов и гражданских людей каждый день. Однако многие наши граждане травмируются и погибают также и в таких досадных событиях, как ДТП. На часть из этих ДТП также повлияли последствия полномасштабной агрессии", - заявил Белошицкий.
Украинцев призывали соблюдать правила дорожного движения и:
- Соблюдать безопасную скорость
- Помнить о безопасной дистанции и правилах маневрирования
- Садиться за руль трезвым и отдохнувшим
- Пользоваться ремнями безопасности
- Носить световозвращающие элементы на одежде, когда вы – пешеход.
ДТП в Украине
18 ноября из - за аварии с участием двух легковых автомобилей в Варасском районе Ровенской области в больницу доставили четырех человек.
Также, вечером 17 ноября произошло ДТП с автомобилем Hummer. В результате аварии пострадали три человека.
До этогов Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.
Недавно в Полтавской области из-за тумана произошла масштабная авария. Из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей.
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