Нацгвардійці показали знищення групи окупантів у Харківській області (відео)

Нагадаємо, що за минулу добу на фронті було 149 боєзіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Що стосується Харківського напрямку, то там окупанти 11 разів атакували неподалік Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців, але всі його спроби були безуспішні.

До того ж аналітики проекту DeepStateMap повідомили, що українські військові вибили загарбників із Сотницького Козачка у Харківській області й зачистили населений пункт. У цьому селі нещодавно була ДРГ. Про те, яка була мета окупантів - РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

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