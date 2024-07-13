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Нацгвардейцы показали уничтожение группы окупантов в Харьковской области (видео)

Фото: в Харьковской области украинские бойцы обезвредили группу окупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили группу оккупантов в Харьковской области. После того как захватчиков заметили аэроразведчики, по врагу был нанесен удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Так, группой аэроразведки одного из батальонов 5 Слобожанской бригады была выявлена позиция оккупантов во время замены личного состава, тогда как на ней были 4 россиянина.

По данным аэроразведки, один российский солдат нейтрализован, двое получили тяжелые ранения, судьба четвертого - неизвестна. Вместе с позицией уничтожен и имеющийся у захватчиков боекомплект.

 

Ситуация на фронте

Напомним, что за минувшие сутки на фронте было 149 боестолкновений. Горячей остается ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях.

Что касается Харьковского направления, то там оккупанты 11 раз атаковали неподалеку от Глубокого, Волчанска, Старицы и Липцев, но все его попытки были безуспешны.

К тому же, аналитики проекта DeepStateMap сообщили, что украинские военные выбили захватчиков из Сотницкого Казачка в Харьковской области и зачистили населенный пункт. В этом селе недавно была ДРГ. О том, какова была цель оккупантов - РБК-Украина писало в отдельном материале.

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