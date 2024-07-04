Ворог кидає ДРГ. Що відбувається у Сотницькому Козачку на кордоні з Росією

Останніми днями РФ намагається створити ще одну додаткову точку напруження на півночі Харківської області, а саме в селі Сотницький Козачок, куди здійснила спробу заходу ДРГ. Аналітики вважають, що противнику вдалося закріпитися у населеному пункті, але влада та військові заперечують, кажуть - йде робота зі знищення залишків ворожої групи.

Докладніше про те, що наразі відбувається у селі Сотницький Козачок на кордоні з РФ та чи є ризик є розширення лінії фронту, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Де знаходиться Сотницький Козачок

Прикордонне село Сотницький Козачок Золочівської громади Богодухівського р-ну знаходиться на лівому березі річки Лозова (притока річки Ворскла), вище за течією за 2 км розташоване село Гур'їв Козачок. На протилежному березі розташований хутір Лозова Рудка Бєлгородської області РФ. Через село протікає кілька пересихаючих струмків з загатами (спорудами для затримання руху води в річці). Площа Сотницького Козачка становить 1,941 км кв. Від нього до Харкова близько 53 кілометрів.

Це село, а також такі населені пункти як Гур'їв Козачок, Баранівка та Одноробівка найбільше у Золочівській громаді потерпають від російських обстрілів. Після спроби наступу військ РФ на півночі Харківської області 10 травня у Сотницькому Козачку залишалися близько 30 людей, але, за даними місцевої влади, продовж останніх днів їх вивезли. На даний час у селі перебуває 2 людини - з ними комунікують щодо евакуації.

Фото: село Сотницький Козачок на Харківщині розташоване у 250 метрах від кордону з РФ (google maps)

Що відбувається у селі

Цієї ночі проект DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій в Україні, повідомивши про просування ворога в селі Сотницький Козачок. Аналітики позначили територію площею 1,81 км кв як окуповану ворогом. За їхньою інформацією, в населений пункт нещодавно заходила російська ДРГ та їй, імовірно, вдалося там закріпитись.

Фото: DeepState позначив окуповану територію у Сотницькому Козачку (deepstatemap)

Пізніше вдень в оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків" підтвердили, що спроба заходу диверсійно-розвідувальної групи противника в село була.

"Вздовж лінії державного кордону ворог намагається створити додаткові точки напруження використовуючи тактику дій ДРГ. Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону", - заявили військові та наголосили, що в поточний момент підрозділи Сил оборони України продовжують заходи з виявлення та знищення залишків ворожої групи.

Тим часом речник Держприкордонслужби Андрій Демченко сьогодні в ефірі телемарафону повідомив, що в напрямку населеного пункту ворог намагається давити. Але всі спроби заходу російських ДРГ на цьому напрямку відразу припиняються українськими воїнами. За його словами, агресор таким чином намагається створювати там напругу з метою або розширити надалі плацдарм бойових дій, або для того, щоб Україна тримала на цьому напрямку певні сили та засоби.

Поточну ситуацію в населеному пункті схарактеризувати й представники місцевої влади на різних рівнях. Так, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі написав, що в Сотницькому Козачку точаться активні бої. Своєю чергою голова Золочівської селищної ради Віктор Коваленко розповів "Суспільному", що в селі перебувають Сили оборони України й звідки у DeepState з’явилася інформація про просування ворога він не знає.

"Я не можу сказати, звідки така інформація на мапі. Українські підрозділи перебувають у Сотницькому Козачку, це факт", - сказав Коваленко.

Яка мета РФ і чи є загроза відкриття нового напрямку

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі РБК-Україна висловив думку, що ді дії, які росіяни здійснюють відносно Сотницького Козачка є одними зі способів знайти слабкі місця в українській обороні.

"Цей населений пункт росіяни атакували, при чому не штатними штурмовими загонами, а ДРГ. Вони взяли там під контроль дещо нашу територію. І здається, що за минулу добу плацдарм, який вони займали, дещо розширили. Звичайно, що це є спробою розширити лінію фронту", - вважає Селезньов.

Експерт нагадує як все починалося з 10 травня цього року на півночі Харківської області та зауважує, що якби тоді окупантам вдалося розширити плацдарм впритул до передмість Харкова, то вони б атакували б й в напрямку Сум, адже там вже угрупування військ було готове для реалізації плану.

"Цього разу у ворога нічого не вийшло. Вони вдарилися об нашу першу лінію оборони. Тут я маю нагадати, що 1-ша лінія оборонно-захисних споруд у нас на Харківщині знаходиться на відстані 8-10 км від держкордону. Оскільки ближче - це "сіра" зона, де перебувати вкрай небезпечно, бо туди прилітає постійно. Зрозуміло, що певні заходи протидії відбуваються, але я не думаю, що в найближчій перспективі варто чекати, що українська армія на цій ділянці фронту перейде в масштабний наступ, щоб відтіснити російських загарбників за межі держкордону", - каже Селезньов.

На думку співрозмовника, зараз на півночі Харківської області, зокрема в напрямку н. п. Вовчанськ, Лук'янці, Глибоке, війська РФ фактично зупинилися, бо зазнали значних втрат і можливості просуватися далі не мають.

"Вони проводять певні ротації та посилення. При чому посилення в край незручних для себе умовах. Бо ми ж віднедавна маємо право завдавати ударів західною зброєю по території РФ, а це значить, що вони не можуть як раніше в безпосередній близькості від держкордону формувати свої загони. І відповідно вони змушені відтягувати ці ресурси, щоб на певних відстанях проводити ці приготування. Тому я не думаю, що росіяни зараз мають такі можливості, щоб атакувати нас на інших ділянках фронту", - говорить Селезньов.

Що стосується спроб масштабування бойових дій на цій ділянці, то, за словами співрозмовника, у РФ не так багато ресурсів, а ті, які вона має, зараз кинуті на ключові для ворога напрямки: Сіверський, Торецький, Покровський, Курахівський та Часів Яр.

"Саме там ворог зосереджує свої зусилля, бо його ключова місія на літню наступальну кампанію - це повністю окупувати територію Донецької області. Тому я не думаю, що зараз варто очікувати масштабування бойових дій зокрема в районі населеного пункту Сотницький Козачок", - акцентує Селезньов.

Втім, подальшої активності ДРГ на ділянці експерт не відкидає.

"Але цей факт навряд чи буде навіть на оперативному рівні впливати на загальну ситуацію на полі бою. До того ж говорити про те, що зараз треба спрямовувати якісь механізовані підрозділи для того, щоб витіснити російські ДРГ за лінію держкордону - це не зовсім раціональний підхід. По ворогу завдається ураження і далі спостерігається ситуація", - підсумував експерт.