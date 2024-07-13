Росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку, - Генштаб

Російські війська намагалися прорвати оборону українських військ на Курахівському напрямку. Всього за добу, 12 липня, сталося 149 боєзіткнень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 8:00.

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки біля Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону українських військ", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни та Торське, а також в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник атакував 11 разів в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 42 штурмові дії в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих зусиль була поблизу Новоолександрівки.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Водяного та Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.