Нацгвардейцы показали, как пленили 15 россиян на Изюмском направлении

Украинские военные показали, как под Изюмом они вступили в бой с россиянами и часть из них взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии Украины "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ", - говорится в заявлении.

По информации военных, среди пленных было и 2 российских майора.

"Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских кафиров", - добавили военные.