Нацгвардейцы показали, как пленили 15 россиян на Изюмском направлении
Украинские военные показали, как под Изюмом они вступили в бой с россиянами и часть из них взяли в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.
"Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии Украины "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ", - говорится в заявлении.
По информации военных, среди пленных было и 2 российских майора.
"Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских кафиров", - добавили военные.
Напомним, что ВСУ во время контрнаступления взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ.
Также под Харьковом ВСУ взяли в плен подполковника российской армии.
Ранее бойцы "Азова" взяли в плен полдесятка кафиров.
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