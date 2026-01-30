Нацбанк суттєво знизив вартість євро. Який курс встановлений на вихідні

Курс валют: головне

Офіційний курс євро знизився на 22 копійки до 51,02 гривні;

Курс долара трошки знизився - до 42,81 гривні;

Долар в обмінниках коштує 43,14 гривень, а вєро - 51,54 гривні

Офіційний курс євро на 2 лютого встановлений НБУ на рівні 51,02 гривні, що на 22 копійки нижче курсу 30 січня. Точне значення курсу становить 51,0225 гривень.

Офіційний курс долара на 2 лютого складає 42,8113 гривні (-0,04 гривні).

Вартість валюти в обмінниках

Станом на 17:30 30 січня середній курс купівлі-продажу долара в обмінниках і касах банків становить 42,60-43,14 гривень, що на 2-4 копійки більше цих значень на 29 січня. Вартість євро на готівковому ринку становить 50,83-51,54 гривень (-0,07-0,09 гривень).

Офіційний курс євро почав суттєво падати (Інфографіка РБК-Україна)

Такі великі комерційні банки, як “ПриватБанк” та “Ощадбанк” продають долар по 43,10 гривень та 43,05 гривень відповідно, а євро - по 51,60 гривень та 51,65 гривень.

Запитання та відповіді:

Чи збільшився курс євро до нових рекордів?

НБУ знизив курс євровалюти до 51,02 гривні;

Чи подорожчав долар?

Ні, офіційний курс на 2 лютого знижений на 4 копійки - до 42,81 гривні;

Скільки коштує долар в найбільших банках?

Приблизно 43,05-43,10 гривень.