Знову рекордна вартість євро. Який курс встановив НБУ

Офіційний курс євро на 30 січня встановлено НБУ на рівні 51,24 гривні, що є новим рекордним значенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне Офіційний курс євро сягнув 51,24 гривні

Курс долара підріс на 8 копійок - до 42,85

В обмінниках євро зросло до 51,64 гривень НБУ встановив офіційний курс євро на 30 січня на рівні 51,24 гривень, що на 1 копійку більше значень попереднього дня, але є рекордним значенням. Точний курс євро на завтра становить 51,2423 гривні. З 1 січня офіційний курс євро зріс на 1,45 гривень. Офіційний курс долара на 30 січня становить 42,85 гривень (+0,08 гривень до значення попереднього дня). Курс євро досяг нового рекорду (інфографіка РБК-Україна) Курс в обмінниках і на міжбанку На готівковому ринку до 16:30 29 січня курс купівлі євро становив 50,92 гривень, а курс продажу - 51,64 гривень. Учора торги на міжбанку закрилися курсами купівлі-продажу на рівні 51,23-51,25 гривень. Ці значення вищі за курси станом на 1 січня (49,42-49,53 гривень) на 1,72-1,81 гривень. Середній курс продажу долара в касах банків і обмінниках становив 42,58 гривень, а курс продажу - 43,13 гривень.