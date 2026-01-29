ua en ru
Знову рекордна вартість євро. Який курс встановив НБУ

Україна, Четвер 29 січня 2026 17:25
Знову рекордна вартість євро. Який курс встановив НБУ Фото: Офіційний курс євро зріс до 51,24 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Офіційний курс євро на 30 січня встановлено НБУ на рівні 51,24 гривні, що є новим рекордним значенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Офіційний курс євро сягнув 51,24 гривні

  • Курс долара підріс на 8 копійок - до 42,85

  • В обмінниках євро зросло до 51,64 гривень

НБУ встановив офіційний курс євро на 30 січня на рівні 51,24 гривень, що на 1 копійку більше значень попереднього дня, але є рекордним значенням. Точний курс євро на завтра становить 51,2423 гривні.

З 1 січня офіційний курс євро зріс на 1,45 гривень.

Офіційний курс долара на 30 січня становить 42,85 гривень (+0,08 гривень до значення попереднього дня).

Знову рекордна вартість євро. Який курс встановив НБУКурс євро досяг нового рекорду (інфографіка РБК-Україна)

Курс в обмінниках і на міжбанку

На готівковому ринку до 16:30 29 січня курс купівлі євро становив 50,92 гривень, а курс продажу - 51,64 гривень.

Учора торги на міжбанку закрилися курсами купівлі-продажу на рівні 51,23-51,25 гривень. Ці значення вищі за курси станом на 1 січня (49,42-49,53 гривень) на 1,72-1,81 гривень.

Середній курс продажу долара в касах банків і обмінниках становив 42,58 гривень, а курс продажу - 43,13 гривень.

Нагадаємо, Нацбанк на 29 січня встановив офіційний курс євро на рівні попереднього дня - 51,23 гривень. Офіційний курс долара останніми днями істотно знизився - з 19 по 29 січня на 0,64 гривні.

Президент США Дональд Трамп прокоментував динаміку долара. Він привітав триваюче зниження курсу долара щодо інших валют світу й охарактеризував її як "чудовий" результат для американського бізнесу та просування експорту товарів США на світовий ринок. Трамп сказав, що він не стурбований девальвацією долара.

