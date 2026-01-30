ua en ru
Євро подешевшав. Який курс в обмінниках 30 січня

Україна, П'ятниця 30 січня 2026 15:17
Євро подешевшав. Який курс в обмінниках 30 січня Фото: Курс євро в обмінниках знизився після рекордного максимуму (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Вартість євро в обмінниках і касах банків знизилася на 11 копійок після стабілізації курсу НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

  • євро в обмінниках можна купити за 51,52 гривень,

  • офіційний курс євро останніми днями тримається на рівні 51,23-51,24 гривень,

  • курс на міжбанку впав на 5 копійок до 51,21 гривень

Середній курс продажу євро на готівковому ринку 30 січня становив 51,52 гривні, що на 11 копійок нижче вартості валюти днем раніше. При цьому, курс купівлі євро знизився на 8 копійок - до 50,82 гривень.

Вартість долара на готівковому ринку трохи зросла. Курс продажу валюти США в обмінниках збільшився на 1 копійку - до 43,13 гривень, а курс купівлі - до 42,59 гривень.

Читайте також: Знову рекордна вартість євро. Який курс встановив НБУ

Євро подешевшав. Який курс в обмінниках 30 січня

Вартість євро на готівковому ринку почала зниження (інфографіка РБК-Україна)

Динаміка офіційного курсу

Курс євро в обмінниках почав невелике зниження завдяки тому, що протягом 28-30 січня офіційний курс припинив зростання і стабілізувався на позначках 51,23-51,24 гривень. Це сталося після тривалого періоду зростання курсу.

Читайте також: НБУ знизив облікову ставку до 15%: чому він це зробив

Ситуація на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку в результаті торгів 29 січня середні курси купівлі-продажу долара зменшилися на 5 копійок - до 42,77-42,80 гривень. Вартість євро на цьому сегменті ринку також знизилася на 4-5 копійок - до 51,18-51,21 гривень.

Запитання і відповіді:

Скільки коштує євро в обмінниках?

У середньому курс продажу становить 51,52 гривні;

Чому курс євро в обмінниках знизився?

Через стабілізацію офіційного курсу;

Як змінився курс долара і євро на міжбанку?

Обидві валюти подешевшали на 5 копійок.

Нагадаємо, з 1 по 30 січня 2026 року офіційний курс євро зріс на 1,45 гривень, а долара - знизився на 50 копійок. Значення курсу євро на 30 січня досягло рекордного значення - 51,24 гривні.

Зниження курсу долара до гривні пояснюється внутрішніми проблемами у США (загроза нового шатдауну, напружені стосунки між президентом Дональдом Трампом і главою ФРС Джеромом Паеллом), а також побоюваннями інвесторів.

Також, зазначав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, останнім часом на міжбанк почали виходити агрохолдинги і продавати надлишок валюти, що збільшує її пропозицію і опускає ціну на долар США.

