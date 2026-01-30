Нацбанк существенно снизил стоимость евро. Какой курс установлен на выходные

Напомним, на межбанковском рынке 29 января средние курсы купли-продажи доллара составляли 42,77-42,80 гривен, что на 7 копеек ниже предыдущего значения. Стоимость евро на этом сегменте рынка также снизилась на 4-5 копеек - до 51,18-51,21 гривен.

На 30 января НБУ установил рекордный официальный курс евро на уровне 51,24 гривны. В течение 28-30 января он находился в диапазоне 51,23-51,24 гривен.