Головна » Бізнес » Фінанси

Офіційний курс євро стабілізувався. Яка динаміка долара

Україна, Середа 28 січня 2026 16:26
UA EN RU
Офіційний курс євро стабілізувався. Яка динаміка долара Фото: Офіційний курс євро залишається на рівні 51,23 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Офіційний курс євро зупинив зростання і на 29 січня встановлений НБУ на рівні попереднього дня - 51,23 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Офіційний курс євро припинив зростання

  • НБУ опустив курс долара до 42,77 гривень

  • Долар стабільно дешевшає з 19 січня

НБУ залишив офіційний курс євро на 29 січня на рівні 28 числа і склав 51,23 гривень. Варто зазначити, що НБУ все ж таки знизив курс трохи - на рівні сотих значень, якщо на 28 січня курс становив 51,2297 гривень, то на завтра - 51,2286 гривень, тобто зниження становило 0,0011 гривень (десяту частку копійки).

Офіційний курс євро стабілізувався. Яка динаміка долараФото: НБУ продовжує знижувати курс долара і зупинив зростання вартості євро (інфографіка РБК-Україна)

Офіційний курс долара продовжує знижуватися і на завтра він був встановлений на рівні 42,77 гривень, що на 0,19 гривень менше значення 28 січня. З 19 січня (дати, коли курс долара, що встановлюється НБУ, почав знижуватися в цьому році) це значення зменшилося на 0,64 гривні.

Курс у касах та обмінниках

На готівковому ринку протягом 28 січня (з 10:00 до 15:30) середній курс купівлі євро зріс на 1 копійку - з 50,9 до 50,91 гривні, а курс продажу знизився на 9 копійок - з 51,76 до 51,67 гривні. У цьому ж проміжку часу готівковий курс долара знизився на 5-9 копійок - з 42,64-43,23 гривень до 42,59-43,14 гривень (купівля-продаж).

З 19 січня курс купівлі долара в обмінниках і касах банків знизився на 5 копійок, а курс продажу - на 46 копійок.

Нагадаємо, на ранок 28 січня середні готівкові курси євро встановилися на такому рівні 50,90-51,76 гривень (купівля-продаж), а долара - 42,64-43,23 гривень. Найбільші банки за кількістю вкладників продавали євро по 51,50-51,80 гривень, а долар - по 43,02-43,20 гривень.

Президент США Дональд Трамп привітав динаміку зниження курсу долара по відношенню до інших валют світу і охарактеризував її як "чудовий" результат для американського бізнесу і просування експорту товарів США на світовий ринок. Трамп сказав, що він не стурбований девальвацією долара.

