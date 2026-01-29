Долар дешевшає через проблеми у США. Скільки сьогодні коштує валюта в обмінниках

Курс долара знижується через внутрішні проблеми США, їхні суперечки з ЄС і настрої інвесторів, це також веде до зміцнення гривні до американської валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

сьогодні долар в обмінниках коштує 43,15 гривень,

за останні 10 днів долар подешевшав на 45-47 копійок,

проблеми в США підривають курс їхньої валюти.

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків 29 січня майже не змінився порівняно з 28 січня, курс купівлі становив 42,57 гривень, а курс продажу - 43,15 гривень.

Долар істотно подешевшав на готівковому ринку за період 19-29 січня. За цей час середній курс купівлі американської валюти знизився на 0,47 гривні, а курс продажу - на 0,45 гривень.

Курс євро на готівковому ринку також залишився практично на рівні попереднього дня. Середня вартість купівлі європейської валюти 29 січня в обмінниках становила 50,88 гривень (-0,03 гривні), а вартість продажу - 51,69 гривень (+0,02 гривні).

Середній курс продажу долара перебуває на рівні 43,15 гривень (інфографіка РБК-Україна)

Вартість євро на готівковому ринку протягом 19-29 січня зросла на 0,76 і 0,93 гривні - для курсів купівлі та продажу відповідно.

Результати торгів на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку курси купівлі-продажу долара за результатами торгів 28 січня становили 42,82-42,85 гривень, що на 1-3 копійки вище за попередній день. Водночас вартість євро на цьому сегменті валютного ринку зросла на 9-11 копійок - до 51,23-51,25 гривень (купівля-продаж).

Причини зниження курсу долара

Долар дешевшає на міжнародному ринку щодо євро через внутрішні проблеми в США (загроза нового шатдауну, складні відносини адміністрації Білого дому і керівництва Федеральної резервної системи), а також на побоюваннях інвесторів. Ці фактори, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, ведуть до зниження вартості долара, і тому на ранок 29 січня його співвідношення до євро становило 1,1955 доларів.

На українському ринку збільшується пропозиція валюти. "Щодня ми бачимо активність агрохолдингів, які продають надлишок валюти. Можна сказати, що зараз попит і пропозиція на долар більш-менш збалансовані", - додав Тарас Лєсовий.