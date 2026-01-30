ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

Нацбанк суттєво знизив вартість євро. Який курс встановлений на вихідні

Україна, П'ятниця 30 січня 2026 18:00
UA EN RU
Нацбанк суттєво знизив вартість євро. Який курс встановлений на вихідні Фото: Курс євро показав суттєве зниження (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк значно знизив вартість євро після її рекордних значень, на 2 лютого офіційний курс встановлений на рівні 51,02 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Офіційний курс євро знизився на 22 копійки до 51,02 гривні;

  • Курс долара трошки знизився - до 42,81 гривні;

  • Долар в обмінниках коштує 43,14 гривень, а вєро - 51,54 гривні

Офіційний курс євро на 2 лютого встановлений НБУ на рівні 51,02 гривні, що на 22 копійки нижче курсу 30 січня. Точне значення курсу становить 51,0225 гривень.

Офіційний курс долара на 2 лютого складає 42,8113 гривні (-0,04 гривні).

Читайте також: Долар дешевшає через проблеми у США. Скільки сьогодні коштує валюта в обмінниках

Вартість валюти в обмінниках

Станом на 17:30 30 січня середній курс купівлі-продажу долара в обмінниках і касах банків становить 42,60-43,14 гривень, що на 2-4 копійки більше цих значень на 29 січня. Вартість євро на готівковому ринку становить 50,83-51,54 гривень (-0,07-0,09 гривень).

Нацбанк суттєво знизив вартість євро. Який курс встановлений на вихідніОфіційний курс євро почав суттєво падати (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Офіційний курс євро стабілізувався. Яка динаміка долара

Такі великі комерційні банки, як “ПриватБанк” та “Ощадбанк” продають долар по 43,10 гривень та 43,05 гривень відповідно, а євро - по 51,60 гривень та 51,65 гривень.

Запитання та відповіді:

Чи збільшився курс євро до нових рекордів?

НБУ знизив курс євровалюти до 51,02 гривні;

Чи подорожчав долар?

Ні, офіційний курс на 2 лютого знижений на 4 копійки - до 42,81 гривні;

Скільки коштує долар в найбільших банках?

Приблизно 43,05-43,10 гривень.

Нагадаємо, на міжбанківському ринку 29 січня середні курси купівлі-продажу долара становили 42,77-42,80 гривень, що на 7 копійок нижче попереднього значення. Вартість євро на цьому сегменті ринку також знизилася на 4-5 копійок - до 51,18-51,21 гривень.

На 30 січня НБУ встановив рекордний офіційний курс євро на рівні 51,24 гривні. Протягом 28-30 січня він знаходився у діапазоні 51,23-51,24 гривень.

