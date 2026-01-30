Нацбанк суттєво знизив вартість євро. Який курс встановлений на вихідні
Національний банк значно знизив вартість євро після її рекордних значень, на 2 лютого офіційний курс встановлений на рівні 51,02 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Курс валют: головне
-
Офіційний курс євро знизився на 22 копійки до 51,02 гривні;
-
Курс долара трошки знизився - до 42,81 гривні;
-
Долар в обмінниках коштує 43,14 гривень, а вєро - 51,54 гривні
Офіційний курс євро на 2 лютого встановлений НБУ на рівні 51,02 гривні, що на 22 копійки нижче курсу 30 січня. Точне значення курсу становить 51,0225 гривень.
Офіційний курс долара на 2 лютого складає 42,8113 гривні (-0,04 гривні).
Вартість валюти в обмінниках
Станом на 17:30 30 січня середній курс купівлі-продажу долара в обмінниках і касах банків становить 42,60-43,14 гривень, що на 2-4 копійки більше цих значень на 29 січня. Вартість євро на готівковому ринку становить 50,83-51,54 гривень (-0,07-0,09 гривень).
Офіційний курс євро почав суттєво падати (Інфографіка РБК-Україна)
Такі великі комерційні банки, як “ПриватБанк” та “Ощадбанк” продають долар по 43,10 гривень та 43,05 гривень відповідно, а євро - по 51,60 гривень та 51,65 гривень.
Запитання та відповіді:
Чи збільшився курс євро до нових рекордів?
НБУ знизив курс євровалюти до 51,02 гривні;
Чи подорожчав долар?
Ні, офіційний курс на 2 лютого знижений на 4 копійки - до 42,81 гривні;
Скільки коштує долар в найбільших банках?
Приблизно 43,05-43,10 гривень.
Нагадаємо, на міжбанківському ринку 29 січня середні курси купівлі-продажу долара становили 42,77-42,80 гривень, що на 7 копійок нижче попереднього значення. Вартість євро на цьому сегменті ринку також знизилася на 4-5 копійок - до 51,18-51,21 гривень.
На 30 січня НБУ встановив рекордний офіційний курс євро на рівні 51,24 гривні. Протягом 28-30 січня він знаходився у діапазоні 51,23-51,24 гривень.