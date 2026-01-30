Нацбанк существенно снизил стоимость евро. Какой курс установлен на выходные

Национальный банк значительно снизил стоимость евро после ее рекордных значений, на 2 февраля официальный курс установлен на уровне 51,02 гривны.

Курс валют: главное

Официальный курс евро снизился на 22 копейки до 51,02 гривны;

Курс доллара немного снизился - до 42,81 гривны;

Доллар в обменниках стоит 43,14 гривен, а евро - 51,54 гривны

Официальный курс евро на 2 февраля установлен НБУ на уровне 51,02 гривны, что на 22 копейки ниже курса 30 января. Точное значение курса составляет 51,0225 гривен.

Официальный курс доллара на 2 февраля составляет 42,8113 гривны (-0,04 гривны).

Стоимость валюты в обменниках

По состоянию на 17:30 30 30 января средний курс купли-продажи доллара в обменниках и кассах банков составляет 42,60-43,14 гривен, что на 2-4 копейки больше этих значений на 29 января. Стоимость евро на наличном рынке составляет 50,83-51,54 гривен (-0,07-0,09 гривен).

Официальный курс евро начал существенно падать (Инфографика РБК-Украина)

Такие крупные коммерческие банки, как "ПриватБанк" и "Ощадбанк" продают доллар по 43,10 гривен и 43,05 гривен соответственно, а евро - по 51,60 гривен и 51,65 гривен.

