ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Нацбанк существенно снизил стоимость евро. Какой курс установлен на выходные

Украина, Пятница 30 января 2026 18:00
UA EN RU
Нацбанк существенно снизил стоимость евро. Какой курс установлен на выходные Фото: Курс евро показал существенное снижение (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк значительно снизил стоимость евро после ее рекордных значений, на 2 февраля официальный курс установлен на уровне 51,02 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Официальный курс евро снизился на 22 копейки до 51,02 гривны;

  • Курс доллара немного снизился - до 42,81 гривны;

  • Доллар в обменниках стоит 43,14 гривен, а евро - 51,54 гривны

Официальный курс евро на 2 февраля установлен НБУ на уровне 51,02 гривны, что на 22 копейки ниже курса 30 января. Точное значение курса составляет 51,0225 гривен.

Официальный курс доллара на 2 февраля составляет 42,8113 гривны (-0,04 гривны).

Читайте также: Доллар дешевеет из-за проблем в США. Сколько сегодня стоит валюта в обменниках

Стоимость валюты в обменниках

По состоянию на 17:30 30 30 января средний курс купли-продажи доллара в обменниках и кассах банков составляет 42,60-43,14 гривен, что на 2-4 копейки больше этих значений на 29 января. Стоимость евро на наличном рынке составляет 50,83-51,54 гривен (-0,07-0,09 гривен).

Нацбанк существенно снизил стоимость евро. Какой курс установлен на выходныеОфициальный курс евро начал существенно падать (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Официальный курс евро стабилизировался. Какова динамика доллара

Такие крупные коммерческие банки, как "ПриватБанк" и "Ощадбанк" продают доллар по 43,10 гривен и 43,05 гривен соответственно, а евро - по 51,60 гривен и 51,65 гривен.

Вопросы и ответы:

Увеличился ли курс евро до новых рекордов?

НБУ снизил курс евровалюты до 51,02 гривны;

Подорожал ли доллар?

Нет, официальный курс на 2 февраля снижен на 4 копейки - до 42,81 гривны;

Сколько стоит доллар в крупнейших банках?

Примерно 43,05-43,10 гривен.

Напомним, на межбанковском рынке 29 января средние курсы купли-продажи доллара составляли 42,77-42,80 гривен, что на 7 копеек ниже предыдущего значения. Стоимость евро на этом сегменте рынка также снизилась на 4-5 копеек - до 51,18-51,21 гривен.

На 30 января НБУ установил рекордный официальный курс евро на уровне 51,24 гривны. В течение 28-30 января он находился в диапазоне 51,23-51,24 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро Курс доллара
Новости
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве