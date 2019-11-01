Нацбанк снова опустил курс евро

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Европейская валюта подешевела на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро еще на 13 копеек - до 27,55 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 ноября установлен на таком уровне: 2755,5819 гривны за 100 евро -12,7393).

При этом курс евро на 1 ноября составлял 2768,3212 гривны за 100 евро.

Отметим, по итогам сегодняшних торгов на межбанке курс евро поднялся до 24,87 гривен. По сравнению с 31 октября евро в продаже подорожал на 16 копеек. При этом средний курс покупки евро сегодня составлял 27,36 (27,43 - 31 октября), продажи - 27,77 (27,85 - 31 октября) грн за евро.

Что касается курса американской валюты, то Нацбанк на 4 ноября 2019 года опустил официальный курс доллара до 24,73 гривен, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, сегодня бывшая глава МВФ Кристин Лагард официально приступила к исполнению обязанностей главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Лагард занимала пост директора-распорядителя Международного валютного фонда с июля 2011 года.