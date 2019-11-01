ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нацбанк знову опустив курс євро

Новини » Фінанси     01.11.2019 - 17:54
Нацбанк знову опустив курс євро
Ілюстративне фото (Pіxabay)

Європейська валюта подешевшала на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро ще на 13 копійок - до 27,55 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 листопада встановлено на такому рівні: 2755,5819 гривні за 100 євро -12,7393).

При цьому курс євро на 1 листопада становив 2768,3212 гривні за 100 євро.

Відзначимо, за підсумками сьогоднішніх торгів на міжбанку курс євро піднявся до 24,87 гривень. Порівняно з 31 жовтня євро в продажу подорожчав на 16 копійок. При цьому середній курс купівлі євро становив 27,36 (27,43 - 31 жовтня), продажу - 27,77 (27,85 - 31 жовтня) грн за євро.

Що стосується курсу американської валюти, то Нацбанк на 4 листопада 2019 року опустив офіційний курс долара до 24,73 гривень, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, сьогодні колишня глава МВФ Крістін Лагард офіційно приступила до виконання обов'язків глави Європейського центрального банку (ЄЦБ). Лагард обіймала посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду з липня 2011 року.

Українські банки завершили перехід на стандарт IBAN
Новини України Національний банк УкраїниКурс євроЄвро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся