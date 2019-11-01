Курс доллара перешел к росту на межбанке

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 9 копеек

Курс доллара на межбанке 1 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем в продаже поднялся на 9 копеек - до 24,87 гривен за доллар, курс в покупке вырос до 24,83 гривен за доллар. Курс евро поднялся на 16 копеек по сравнению с 31 октября - до 27,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8300 - 24,8700 грн/доллар, евро 27,7251 - 27,7673 грн/евро, российский рубль 0,3905 - 0,3913 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8300 24,8700 EUR/UAH 27,7251 27,7673 RUB/UAH 0,3905 0,3913

Отметим, вчера торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7500 - 24,7800 грн/доллар, евро 27,5690 - 27,6024 грн/евро, российский рубль 0,3863 - 0,3869 грн/рубль.

Несмотря на повышение курса доллара на межбанке в течение сегодняшнего дня, Национальный банк Украины снова опустил официальный курс. В частности, курс доллара на 4 ноября 2019 года установлен на отметке 24,73 гривен.

Отметим, в обменниках сегодня средний курс покупки доллара составлял 24,65 (24,72 - 31 октября), продажи - 24,88 (24,94 - 31 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 27,36 (27,43 - 31 октября), продажи - 27,77 (27,85 - 31 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,53 (3,54 - 31 октября), продажи 3,91 (3,92 - 31 октября) грн за 10 рублей.