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Лагард начала работу на должности главы ЕЦБ

Новости » Политика     01.11.2019 - 14:29
Лагард начала работу на должности главы ЕЦБ
Фото: Кристин Лагард (IMF.org)

Лагард будет занимать пост главы ЕЦБ в течение восьми лет

Сегодня, 1 ноября, Кристин Лагард официально приступила к исполнению обязанностей главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаб-квартиры ЕЦБ в Twitter.

Как сообщается, Лагард будет занимать пост главы ЕЦБ в течение восьми лет.

Напомним, 18 октября Кристин Лагард была назначена главой Европейского центрального банка. Лагард сменила на этом посту Марио Драги.

2 июля текущего года Европейский совет одобрил кандидатуру Кристин Лагард на пост президента Европейского центрального банка. Совет по экономическим и финансовым вопросам выпустил официальную рекомендацию 9 июля 2019 года. Европейский парламент и Европейский центральный банк представили свои мнения в Европейский совет соответственно 17 сентября и 25 июля текущего года.

Добавим, что Кристин Лагард занимала пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) с июля 2011 года. В июле этого года она подала в отставку после того, как она была выдвинута на пост главы ЕЦБ.

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Новости Украины Кристин ЛагардЕвропейский Центробанк
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