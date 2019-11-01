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НБУ еще немного опустил курс доллара

Новости » Финансы     01.11.2019 - 16:09
НБУ еще немного опустил курс доллара
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Курс доллара снизился еще на восемь копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2019 года опустил официальный курс доллара до 24,73 гривен, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 ноября установлен на таком уровне: 2473,8144 гривен за 100 долларов (-8,0945 гривен).

При этом курс доллара на 1 ноября составлял 2481,9089 гривен за 100 долларов.

Отметим, на открытии межбанка сегодня продолжилось падение курса доллара до отметок 24,67 гривен, но во второй половине дня доллар начал укрепляться. По состоянию на 12:40 курс доллара находился на уровне 24,82 гривен, курс евро был сравнительно стабилен и составил 27,65 гривен.

На фоне этого НБУ в середине дня был более оптимистичен, понизив справочный курс доллара до 24,70 гривен.

В то же время на наличном рынке средний курс покупки доллара 1 ноября составлял 24,65 (24,72 - 31 октября), продажи - 24,88 (24,94 - 31 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 27,36 (27,43 - 31 октября), продажи - 27,77 (27,85 - 31 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,53 (3,54 - 31 октября), продажи 3,91 (3,92 - 31 октября) грн за 10 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы. Предполагается, что на конец текущего года уровень инфляции составит 6,3%.

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