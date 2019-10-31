Нацбанк снова опустил курс евро

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Европейская валюта подешевела еще на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 8 копеек - до 27,68 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 ноября установлен на таком уровне: 2768,3212 гривны за 100 евро (-7,6703 грн).

При этом курс евро на 31 октября составлял 2775,9915 гривны за 100 евро.

Отметим, по итогам сегодняшних торгов на межбанке курс евро опустился на 14 копеек по сравнению с 30 октября - до 27,60 гривен за евро. При этом на наличном рынке средний курс покупки евро составлял 27,43 (27,47 - 30 октября), продажи - 27,85 (27,91 - 30 октября) грн за евро.

По данным Национального банка, с начала 2019 года в Украине платежеспособные банки получили 48,35 млрд гривен чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев доходы банков выросли на 28% до 184 млрд гривен, расходы - на 2% до 135,6 млрд гривен. Высокая динамика доходов обусловлена ростом чистых процентных и комиссионных доходов банков - на 18% до 59,5 млрд гривен и на 14% до 32,3 млрд гривен соответственно благодаря развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением.