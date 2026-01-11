Німеччина пропонує НАТО створити військову місію для захисту Гренландії, - Bloomberg

Німеччина може запропонувати створити спільну місію НАТО з офіційною ціллю моніторити та захищати безпекові інтереси Альянсу в Арктичному регіоні. Насправді ж головним завданням нової місії буде захист Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела розповіли виданню, що зразком для нової місії може стати чинна Baltic Sentry, яку заснували рік тому для захисту безпеки НАТО в Балтійському морі. Місія, яку можуть назвати Arctic Sentry, буде зосередження на забезпеченні безпеки Гренландії.

Видання нагадало, що після успіху операції із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп повернувся до ідеї встановити контроль над Гренландією. Острів належить Данії, союзнику США по НАТО, але Трампа це не зупиняє - він прикривається "міркуваннями національної безпеки".

Зазіхання Трампа викликали обурення у Європі. Наприклад, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що США повинні поважати Данію, суверенітет Гренландії (яка саме статус самокерованої території) та міжнародне право.

"Вирішувати майбутнє Гренландії мають виключно Данія та Гренландія. Територіальний суверенітет і цілісність повинні поважатися. Ці принципи міжнародного права застосовуються до всіх, включаючи Сполучені Штати", - сказав він.

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль повинен відвідати Вашингтон найближчими днями. Там він зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо та планує обговорити із ним Гренландію.

"Там, де існують різні погляди, ми хочемо працювати над цими розбіжностями в діалозі, щоб належним чином виконати нашу спільну відповідальність за мир і безпеку... Законні інтереси всіх союзників НАТО, а також інтереси мешканців регіону, повинні бути в центрі наших міркувань. Звичайно, це також стосується Гренландії та її народу", - сказав міністр представникам ЗМІ.