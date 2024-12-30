В НАТО заявили про посилення присутності у Балтійському морі після пошкодження кабелів

В заяві Альянсу вказується, що члени блоку на зустрічі 30 грудня в штаб-квартирі НАТО обговорили безпеку критичної інфраструктури в Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів між двома країнами 25 грудня.

"Пошкодження кабелів, яке розслідує фінська влада, є одним із кількох останніх інцидентів у Балтійському морі, які розглядаються як можлива диверсія", - зазначили в Альянсі.

Країни-союзники висловили "повну солідарність" з Естонією та Фінляндією після даного інциденту в морі.

"З метою збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію та запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі", - йдеться в заяві блоку.

Крім того, вказується, що члени НАТО також розглядають "інші заходи" щодо усунення потенційних загроз для критично важливої ​​підводної інфраструктури. Зокрема, за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої ​​підводної інфраструктури, створеного в травні, додали в Альянсі.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Раніше повідомлялося, що 25 грудня у Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією, що розташований у Балтійському морі.

Як розповів тоді фінський національний оператор електромереж Fingrid, був пошкоджений підводний електрокабель Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію. Пізніше стало відомо, що постраждали два кабелі зв'язку групи Elisa, та один - CITIC Telecom.

26 грудня прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна планує посилити захист критичної інфраструктури після інциденту з кабелем у Фінській затоці (затока на сході Балтійського моря, омиває береги Фінляндії, Естонії та РФ). Для цього можуть залучити союзників по НАТО.

Фінляндія не виключає версію про умисне пошкодження підводної ЛЕП, позаяк у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку фіксувалися два судна.

Пізніше стало відомо, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії. 26 грудня фінська поліція провела спецоперацію на російському "тіньовому танкері", яке підозрюється у даній диверсії.

Також повідомлялося, що президент Фінляндії Александр Стубб закликав світ протидіяти ризикам, які становлять судна тіньового флоту РФ.

27 грудня високий представник Євросоюзу із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС готує санкції проти "тіньового флоту" РФ. А 30 грудня Каллас заявила, що диверсії, що відбуваються останніми місяцями в Європі - не поодинокі випадки, а частина системи скоординованих дій із дестабілізації інфраструктури ЄС. Вона додала, що до цих інцидентів причетна РФ.

Додамо, генсек НАТО Марк Рютте ще 27 грудня заявив про плани Альянсу посилити військову присутність у Балтійському морі через диверсії.