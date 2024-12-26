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Фінляндія закликала протидіяти тіньовому флоту РФ після інциденту з кабелем

Фінляндія, Четвер 26 грудня 2024 16:59
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Фінляндія закликала протидіяти тіньовому флоту РФ після інциденту з кабелем Фото: президент Фінляндії Олександр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Фінляндія уважно слідкує за ситуацією після пошкодженої лінії електропередач. Та закликає світ протидіяти ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X (Twitter).

Стубб повідомив, що вже отримав звіт про інцидент із кабелем у Фінській затоці та пояснив, що фінські органи влади ефективно співпрацюють у розслідуванні інцидентів.

"Ми уважно стежили за ситуацією з Петтері Орпо (прем’єр-міністр Естонії, - ред.) вчора. Ризикам, які становлять судна, що належать до російського тіньового флоту, необхідно протидіяти", - підсумував він.

Пошкодженої лінії електропередач у Фінляндії

Нагадаємо, що вчора надвечір у Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією.

Близько 18:00 години Фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію

Згодом стало відомо, що у Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці.

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін навіть зауважив, що у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку перебували два судна.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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