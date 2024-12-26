Фінляндія закликала протидіяти тіньовому флоту РФ після інциденту з кабелем

Фінляндія уважно слідкує за ситуацією після пошкодженої лінії електропередач. Та закликає світ протидіяти ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X (Twitter).

Стубб повідомив, що вже отримав звіт про інцидент із кабелем у Фінській затоці та пояснив, що фінські органи влади ефективно співпрацюють у розслідуванні інцидентів. "Ми уважно стежили за ситуацією з Петтері Орпо (прем’єр-міністр Естонії, - ред.) вчора. Ризикам, які становлять судна, що належать до російського тіньового флоту, необхідно протидіяти", - підсумував він.