Пошкодження кабелів у Балтійському морі. ЄС готує санкції проти "тіньового флоту" РФ

На тлі нещодавнього пошкодження електрокабелів у Балтійському морі Європейський союз планує запровадити санкційні обмеження щодо російського так званого "тіньового флоту". Також буде посилено охорону європейської критичної інфраструктури.

Про це заявила високий представник Євросоюзу із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас, передає РБК-Україна з посиланням на сайт ЄС .

У спільній заяві Європейської Комісії та Високого представника щодо розслідування пошкодження кабелів електропостачання та передачі даних у Балтійському морі зазначається, що інцидент 25 грудня є "останнім у серії ймовірних нападів на критичну інфраструктуру".

"Ми вдячні фінській владі за її швидкі дії щодо виходу на борт підозрюваного судна", - розповіла Каллас.

Глава європейської дипломатії також зауважила, що ЄС працює з фінською владою над розслідуванням.

Вона додала, що Європейська комісія "повністю солідарна" з Фінляндією, Естонією та Німеччиною.

"Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне руйнування критичної інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною тіньового флоту Росії, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, водночас фінансуючи військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, проти цього флоту", - йдеться у заяві Каллас.

Також вона вказала, що у відповідь на дані інциденти у Балтійському морі європейська сторона посилює заходи із захисту підводних кабелів, включаючи "покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародну співпрацю".

"Ми як і раніше прагнемо забезпечити стійкість і безпеку нашої критичної інфраструктури. Наразі загрози безпеці електропостачання в регіоні немає", - зазначила Каллас.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня у Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією, що розташований у Балтійському морі. Фінський національний оператор електромереж Fingrid розповів, що був пошкоджений підводний електрокабель Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію.

Пізніше стало відомо, що постраждали два кабелі зв'язку групи Elisa, та один - CITIC Telecom.

26 грудня прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна планує посилити захист критичної інфраструктури після інциденту з кабелем у Фінській затоці (затока на сході Балтійського моря, омиває береги Фінляндії, Естонії та РФ). Для цього можуть залучити союзників по НАТО.

Зазначимо, фінська сторона не виключає версію про умисне пошкодження підводної ЛЕП. Річ у тім, що у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку фіксувалися два судна.

26 грудня ЗМІ писали, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії.

Крім того, президент Фінляндії Александр Стубб закликав світ протидіяти ризикам, які становлять судна тіньового флоту РФ.

Ввечері у четвер стало відомо, що фінська поліція провела спецоперацію на російському "тіньовому танкері", яке підозрюється у даній диверсії.