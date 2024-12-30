Каллас звинуватила Москву в диверсіях у Європі

Диверсії, що відбуваються останніми місяцями в Європі, - не поодинокі випадки, а частина системи скоординованих дій із дестабілізації інфраструктури ЄС. До цих інцидентів причетна Москва.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

В інтерв'ю газеті Welt Каллас сказала, що кількість диверсій у Європі збільшилася відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Як приклад Каллас навела пошкодження підводного кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, у причетності до якого фінські слідчі підозрюють танкер Eagle S із так званого російського "тіньового флоту".

На тлі цього Каллас оголосила про введення більш жорстких заходів щодо російських кораблів. Вона зазначила, що судна "тіньового флоту" РФ, які курсують із порушенням регламентів, також відповідальні за забруднення навколишнього середовища.

Каллас уважає, що після переходу влади у США до команди обраного президента Дональда Трампа Вашингтон має діяти "впевнено і жорстко" щодо РФ і підтримувати Київ.

"Допомога Україні - не подачка, а інвестиція в безпеку всіх нас. Якщо Сполучені Штати будуть твердо протистояти Росії, це запобіжить проблемам із Китаєм. Підтримка України захистить американців від майбутніх конфліктів", - заявила глава дипломатії ЄС.

Каллас також згадала в інтерв'ю катастрофу азербайджанського пасажирського літака. Основною версією причин трагедії є те, що літак був збитий російською системою ППО під час спроби приземлитися в Грозному. За словами Каллас, на користь цього з'являється "все більше свідчень". Зрештою відповідальність за інцидент у будь-якому разі лежить на владі РФ, зазначила політик. За її словами, Москва "створила умови для того, щоб сталася ця катастрофа".

Верховна дипломатка ЄС також порушила питання подальшого використання заморожених активів РФ для підтримки України у війні та відновленні країни. "Росія повинна заплатити за заподіяну нею шкоду. Вимога Києва про компенсацію законна. Нам слід обговорити, як деякі або всі заморожені активи можуть бути використані для посилення України", - сказала вона.