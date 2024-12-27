НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі через диверсії
НАТО посилить свою військову присутність у Балтійському морі після диверсії на підводному кабелі електропередач, що з'єднує Фінляндію та Естонію, яка сталася цього тижня,
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в мережі Х.
"Поговорив із (президентом Фінляндії) Александром Стуббом про триваюче фінське розслідування можливого підриву підводних кабелів. Висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність у Балтійському морі", - написав він
Збройні сили Естонії розпочали військово-морську операцію із захисту підводного електрокабелю Estlink 1 у Балтійському морі у відповідь на пошкодження цього тижня паралельної лінії електропередачі, повідомив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.
Естонська телерадіокомпанія ERR повідомила, що патрульний корабель Raju направлений у води, де знаходиться Estlink 1, і що країна сподівається, що союзники по НАТО також направлять туди кораблі.
Пошкодження підводних споруд у регіоні стали настільки частими, що важко повірити, що це сталося просто через нещасний випадок або погану практику мореплавання, заявив Цахкна.
"Якщо виникне загроза критично важливій підводній інфраструктурі в нашому регіоні, буде й відповідь", - написав Цахкна в соціальній мережі X.
Російський слід
Фінляндія заарештувала судно, що перевозило російську нафту, за підозрою в тому, що судно спричинило вимкнення підводного силового кабелю Estlink 2, який, як і Estlink 1, з'єднує Фінляндію та Естонію, а також пошкодило чотири інтернет-лінії.
Фінські слідчі вважають, що судно з "тіньового флоту" Росії, зареєстроване на Островах Кука і під назвою Eagle S, могло завдати шкоди, тягнучи свій якір морським дном, що є одним із кількох подібних інцидентів за останні роки.
За словами операторів Fingrid і Elering, відключення лінії Estlink 2 потужністю 658 мегават розпочалося 25 грудня опівдні за місцевим часом, унаслідок чого між двома країнами залишилася працюючою тільки лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт.
Країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності до актів диверсій після серії відключень електрокабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів із моменту вторгнення Росії в Україну 2022 року.