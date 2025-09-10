НАТО застосувала статтю 4 після вторгнення дронів РФ в Польщу: що вона передбачає

Шлапка заявив, що в НАТО активували статтю 4 у зв'язку з вторгненням російських дронів в Польщу. Він додав, що вже навіть відбулися консультації в рамках процедури.

Відповідно до статті 4 НАТО, держави-члени можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.

Варто зауважити, що наразі відомо лише про 7 випадків, коли застосовувалась стаття 4. Востаннє у 2022 році, одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.