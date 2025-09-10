НАТО применила статью 4 после вторжения дронов РФ в Польшу: что она предусматривает

Шлапка заявил, что в НАТО активировали статью 4 в связи с вторжением российских дронов в Польшу. Он добавил, что уже даже состоялись консультации в рамках процедуры.

Согласно статье 4 НАТО, государства-члены могут инициировать консультации, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой.

Стоит заметить, что пока известно лишь о 7 случаях, когда применялась статья 4. Последний раз в 2022 году, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.