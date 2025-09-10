НАТО применила статью 4 после вторжения дронов РФ в Польшу: что она предусматривает

Организация Североатлантического договора активировала статью 4 в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.
Об этом заявил представитель польского правительства Адам Шлапка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Polsat News.
Шлапка заявил, что в НАТО активировали статью 4 в связи с вторжением российских дронов в Польшу. Он добавил, что уже даже состоялись консультации в рамках процедуры.
Согласно статье 4 НАТО, государства-члены могут инициировать консультации, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой.
Стоит заметить, что пока известно лишь о 7 случаях, когда применялась статья 4. Последний раз в 2022 году, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.
Заметим, что ранее сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск сам заявил, что после проникновения российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, Варшава официально попросила НАТО задействовать Статью 4 Договора.
Напомним, что этой ночью российские дроны пересекли польское воздушное пространство.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по меньшей мере два десятка ударных дронов РФ этой ночью были направлены на Польшу.
Туск в свою очередь отметил, что в воздушное пространство Польши в течение ночи залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО.
Стоит заметить, что это был не первый подобный случай. В течение более трех лет полномасштабной войны России против Украины дроны РФ уже не раз залетали в Польшу. Однако сами поляки объясняли, что это были случаи с 1-2 беспилотниками, которые, по их мнению, не представляли угрозы.
Сегодня же Туск подтвердил, что в ночь на 10 сентября Россия атаковала его страну дронами и назвал это масштабной провокацией.