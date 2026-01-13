ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

НАТО просить Туреччину достроково надати F-16 для патрулювання неба в країнах Балтії

Вівторок 13 січня 2026 05:35
UA EN RU
НАТО просить Туреччину достроково надати F-16 для патрулювання неба в країнах Балтії Фото: прохання пов'язане з посиленням оборони НАТО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

НАТО попросило Туреччину на кілька місяців раніше надати винищувачі F-16 для місії альянсу з повітряного патрулювання в країнах Балтії 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, Туреччина вже запланувала розмістити бойові літаки в Румунії з грудня 2026 року по березень 2027.

Тепер же НАТО хоче провести патрулювання в Естонії з серпня по грудень 2026 року. Як кажуть джерела, це пов'язано з посиленням оборони Альянсу після порушень Росією повітряного простору країн, що входять до військового блоку.

Анкара поки не вирішила, як відреагує на запит на оплату. За словами співрозмовників видання, турецькі винищувачі востаннє здійснили патрулювання в рамках такої місії на початку 2025 року.

Bloomberg зазначає, що адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана планує провести наступний саміт НАТО в липні.

Також у виданні нагадали, що в грудні турецький F-16 збив дрон над Чорним морем, коли той наближався до турецького повітряного простору. Через кілька днів на північному заході країни було виявлено розбитий безпілотник, імовірно, російського виробництва.

Росія вторгається в НАТО

Нагадаємо, що 2025 року Росія неодноразово порушувала повітряний простір країн-членів НАТО.

Зокрема, 19 вересня в Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що російські винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", порушили повітряний простір їхньої країни. За даними Politico, було одразу три літаки і вони перебували над Естонією 12 хвилин.

Крім того, 8 вересня в естонській армії повідомили, що повітряний простір країни порушив російський вертоліт Мі-8. Інцидент стався в районі острова Вайндлоо.

Також зазначимо, що в ніч на 10 вересня РФ вкотре здійснила комбіновану атаку по Україні. Але саме тієї ночі дрони окупантів залітали на територію Польщі, через що країна підняла в небо літаки і вперше збивала безпілотники над своєю територією. І це був далеко не єдиний інцидент, адже вже 13 вересня російський дрон опинився в Румунії.

Також у мережі були кадри, на яких було відео, що і в Польщі, і в Румунії, оголошували повітряну тривогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Туреччина Естонія Балтика F-16
Новини
У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну
У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році