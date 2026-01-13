НАТО просит Турцию досрочно предоставить F-16 для патрулирования неба в странах Балтии
НАТО попросило Турцию на несколько месяцев раньше предоставить истребители F-16 для миссии альянса по воздушному патрулированию в странах Балтии в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников, Турция уже запланировала разместить боевые самолеты в Румынии с декабря 2026 года по март 2027.
Теперь же НАТО хочет провести патрулирование в Эстонии с августа по декабрь 2026 года. Как говорят источники, это связано с усилением обороны Альянса после нарушений Россией воздушного пространства стран, входящих в военный блок.
Анкара пока не решила, как отреагирует на запрос на оплату. По словам собеседников издания, турецкие истребители в последний раз совершили патрулирование в рамках такой миссии в начале 2025 года.
Bloomberg отмечает, что администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планирует провести следующий саммит НАТО в июле.
Также в издании напомнили, что в декабре турецкий F-16 сбил дрон над Черным морем, когда тот приближался к турецкому воздушному пространству. Через несколько дней на северо-западе страны был обнаружен разбитый беспилотник, предположительно, российского производства.
Россия вторгается в НАТО
Напомним, что в 2025 году Россия неоднократно нарушала воздушное пространство стран-членов НАТО.
В частности, 19 сентября в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что российские истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", нарушили воздушное пространство их страны. По данным Politico, было сразу три самолета и они находились над Эстонией 12 минут.
Кроме того, 8 сентября в эстонской армии сообщили, что воздушное пространство страны нарушил российский вертолет Ми-8. Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо.
Также отметим, что в ночь на 10 сентября РФ в очередной раз совершила комбинированную атаку по Украине. Но именно в ту ночь дроны оккупантов залетали на территорию Польши, из-за чего страна подняла в небо самолеты и впервые сбивала беспилотники над своей территорий. И это был далеко не единый инцидент, ведь уже 13 сентября российский дрон оказался в Румынии.
Также в сети были кадры, на которых было видео, что и в Польше, и в Румынии, объявляли воздушную тревогу.