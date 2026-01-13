ua en ru
НАТО просит Турцию досрочно предоставить F-16 для патрулирования неба в странах Балтии

Вторник 13 января 2026 05:35
UA EN RU
НАТО просит Турцию досрочно предоставить F-16 для патрулирования неба в странах Балтии Фото: просьба связана с усилением обороны НАТО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

НАТО попросило Турцию на несколько месяцев раньше предоставить истребители F-16 для миссии альянса по воздушному патрулированию в странах Балтии в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, Турция уже запланировала разместить боевые самолеты в Румынии с декабря 2026 года по март 2027.

Теперь же НАТО хочет провести патрулирование в Эстонии с августа по декабрь 2026 года. Как говорят источники, это связано с усилением обороны Альянса после нарушений Россией воздушного пространства стран, входящих в военный блок.

Анкара пока не решила, как отреагирует на запрос на оплату. По словам собеседников издания, турецкие истребители в последний раз совершили патрулирование в рамках такой миссии в начале 2025 года.

Bloomberg отмечает, что администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планирует провести следующий саммит НАТО в июле.

Также в издании напомнили, что в декабре турецкий F-16 сбил дрон над Черным морем, когда тот приближался к турецкому воздушному пространству. Через несколько дней на северо-западе страны был обнаружен разбитый беспилотник, предположительно, российского производства.

Россия вторгается в НАТО

Напомним, что в 2025 году Россия неоднократно нарушала воздушное пространство стран-членов НАТО.

В частности, 19 сентября в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что российские истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", нарушили воздушное пространство их страны. По данным Politico, было сразу три самолета и они находились над Эстонией 12 минут.

Кроме того, 8 сентября в эстонской армии сообщили, что воздушное пространство страны нарушил российский вертолет Ми-8. Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо.

Также отметим, что в ночь на 10 сентября РФ в очередной раз совершила комбинированную атаку по Украине. Но именно в ту ночь дроны оккупантов залетали на территорию Польши, из-за чего страна подняла в небо самолеты и впервые сбивала беспилотники над своей территорий. И это был далеко не единый инцидент, ведь уже 13 сентября российский дрон оказался в Румынии.

Также в сети были кадры, на которых было видео, что и в Польше, и в Румынии, объявляли воздушную тревогу.

