Польща та Румунія оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів
Надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Надвечір 13 вересня Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії надіслала попередження для північної частини повіту Тулча "про ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору".
Орієнтовна тривалість повітряної тривоги, за їх попередніми даними, становить приблизно 90 хвилин.
Та ж сама ситуація сталась і в Польщі. Близько 19:15 повітряна тривога була оголошена на cході Польщі.
Про небезпеку з повітря попередили повіти Люблінського воєводства.
Атака російських дронів на Польщу
Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Польському ППО вдалося збити лише 4 безпілотники.
Водночас, за останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.
У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.