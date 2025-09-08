Третє порушення за рік. Вертоліт РФ вторгся в повітряний простір Естонії

Російський вертоліт Мі-8 залетів у повітряний простір Естонії і пробув там кілька хвилин. Це вже не перше таке порушення цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Естонських оборонних сил.

"У неділю, 7 вересня, опівдні російський вертоліт Мі-8 без дозволу вторгся в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо і залишався в повітряному просторі Естонії близько чотирьох хвилин", - йдеться в повідомленні Сил оборони.

Там уточнили, що у вертольота не було плану польоту, а транспондер був відключений. На момент порушення у Мі-8 також був відсутній двосторонній радіозв'язок з естонськими службами повітряного руху.

На цьому тлі Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Естонії і вручило йому ноту протесту.

До цього інциденту тільки цього року росіяни порушували повітряний простір Естонії вже двічі.