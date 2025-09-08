Третє порушення за рік. Вертоліт РФ вторгся в повітряний простір Естонії
Російський вертоліт Мі-8 залетів у повітряний простір Естонії і пробув там кілька хвилин. Це вже не перше таке порушення цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Естонських оборонних сил.
"У неділю, 7 вересня, опівдні російський вертоліт Мі-8 без дозволу вторгся в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо і залишався в повітряному просторі Естонії близько чотирьох хвилин", - йдеться в повідомленні Сил оборони.
Там уточнили, що у вертольота не було плану польоту, а транспондер був відключений. На момент порушення у Мі-8 також був відсутній двосторонній радіозв'язок з естонськими службами повітряного руху.
На цьому тлі Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Естонії і вручило йому ноту протесту.
До цього інциденту тільки цього року росіяни порушували повітряний простір Естонії вже двічі.
Порушення повітряного простору Литви
Нагадаємо, наприкінці липня російський ударний дрон порушив повітряний простір Литви.
Як з'ясувалося пізніше, це була російська "Гербера". Вона впала на литовському полігоні.