У НАТО пригрозили РФ "руйнівними наслідками", якщо та вдарить по Україні ядеркою

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія зіткнеться з "руйнівними наслідками", якщо наважиться застосувати ядерну зброю проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рютте під час пресконференції в Брюсселі.

Під час брифінгу генсека НАТО попросили прокоментувати спільні російсько-білоруські навчання щодо ядерного потенціалу, які стартували цього тижня.

"Вони знають, що якщо це трапиться - наслідки будуть руйнівними", - заявив Рютте, відповідаючи на запитання про можливе застосування Росією ядерної зброї проти України.

Водночас він наголосив, що НАТО уважно стежить за перебігом цих навчань.

Ядерні навчання РФ та Білорусі

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі стартували спільні з Росією навчання з бойового застосування ядерної зброї. До маневрів залучили ракетні війська та авіацію, а тренування проходять під керівництвом Генштабу ЗС Білорусі.

Під час навчань військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів, їх підготовку до застосування, а також дії у непідготовлених районах по всій території країни. У Міноборони Білорусі стверджують, що маневри не спрямовані проти третіх держав.