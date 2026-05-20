ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У НАТО пригрозили РФ "руйнівними наслідками", якщо та вдарить по Україні ядеркою

16:27 20.05.2026 Ср
2 хв
Нові ядерні навчання Путіна та Лукашенка змусили Рютте вийти з різкою заявою
aimg Марія Науменко
У НАТО пригрозили РФ "руйнівними наслідками", якщо та вдарить по Україні ядеркою Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія зіткнеться з "руйнівними наслідками", якщо наважиться застосувати ядерну зброю проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рютте під час пресконференції в Брюсселі.

Читайте також: Навіщо Путіну ядерні навчання з Білоруссю: у ЦПД назвали три цілі Кремля

Під час брифінгу генсека НАТО попросили прокоментувати спільні російсько-білоруські навчання щодо ядерного потенціалу, які стартували цього тижня.

"Вони знають, що якщо це трапиться - наслідки будуть руйнівними", - заявив Рютте, відповідаючи на запитання про можливе застосування Росією ядерної зброї проти України.

Водночас він наголосив, що НАТО уважно стежить за перебігом цих навчань.

Ядерні навчання РФ та Білорусі

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі стартували спільні з Росією навчання з бойового застосування ядерної зброї. До маневрів залучили ракетні війська та авіацію, а тренування проходять під керівництвом Генштабу ЗС Білорусі.

Під час навчань військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів, їх підготовку до застосування, а також дії у непідготовлених районах по всій території країни. У Міноборони Білорусі стверджують, що маневри не спрямовані проти третіх держав.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія використовує ядерні навчання як інструмент тиску на союзників України та намагається продемонструвати силу на тлі проблем на фронті.

Всі деталі про нові провокації Москви і Мінська - в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Ядерна зброя НАТО Марк Рютте
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії