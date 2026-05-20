В НАТО пригрозили РФ "разрушительными последствиями", если та ударит по Украине ядеркой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с "разрушительными последствиями", если решится применить ядерное оружие против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе.

Во время брифинга генсека НАТО попросили прокомментировать совместные российско-белорусские учения по ядерному потенциалу, которые стартовали на этой неделе.

"Они знают, что если это случится - последствия будут разрушительными", - заявил Рютте, отвечая на вопрос о возможном применении Россией ядерного оружия против Украины.

В то же время он подчеркнул, что НАТО внимательно следит за ходом этих учений.

Ядерные учения РФ и Беларуси

Напомним, 18 мая в Беларуси стартовали совместные с Россией учения по боевому применению ядерного оружия. К маневрам привлекли ракетные войска и авиацию, а тренировки проходят под руководством Генштаба ВС Беларуси.

Во время учений военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов, их подготовку к применению, а также действия в неподготовленных районах по всей территории страны. В Минобороны Беларуси утверждают, что маневры не направлены против третьих государств.