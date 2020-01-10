НАТО: нет причин не доверять данным о возможном попадании ракеты в украинский самолет

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным западных стран

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании ракеты в украинский самолет в Иране. Об этом он сказал на экстренной встрече Совета ЕС на уровне глав МИД по ситуации на Ближнем Востоке, передает Reuters.

"Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского Boeing иранской ракетой", - заявил Столтенберг.

Он заявил, что Иран должен провести прозрачное расследование о причинах катастрофы украинского самолета.

"Важно, чтобы мы установили там все факты... Я призываю Иран в полной мере участвовать и внести свой вклад в прозрачное и тщательное расследование… Нам необходимо тщательное расследование, чтобы установить все факты, и именно поэтому мы должны в полной мере сотрудничать с иранской стороной", - сказал он.

Напомним, с заявлениями о том, что Иран мог сбить украинский самолет, выступили премьер-министры Канады и Великобритании. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о технической неисправности лайнера. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео до сих пор не исключает версию механического сбоя в авиакатастрофе МАУ.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что падение украинского самолета в Тегеране "не предполагает умышленных действий".

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский самолет возле Тегерана на данном этапе нет, нужно провести расследование.

Кроме того, в Иране назвали обвинения "большой ложью".