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Иран обвинил США во лжи о причинах катастрофы украинского самолета

Новости » Общество     10.01.2020 - 12:59
Иран обвинил США во лжи о причинах катастрофы украинского самолета
Фото: обломки украинского самолета (Shutterstock)

Иран обвинил Соединенные Штаты в распространении дезинформации о крушении самолета

В Иране назвали информацию о том, что украинский самолет под Тегераном был сбит двумя ракетами "большой ложью". Об этом сообщает CNN.

Так, Иран обвинил Соединенные Штаты в распространении дезинформации о крушении, в результате которого погибли все 176 человек на борту.

"Никто не возьмет на себя ответственность за такую ​​большую ложь, как только станет известно, что претензия была мошеннической", - заявили в Иране.

Напомним, ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на источники среди чиновников, сообщил, что авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране могла произойти из-за попадания двух ракет "Тор", которые изготавливаются Россией. По словам неназванного чиновника, знакомого с данными разведки, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушного типа "Тор", изготовленными в России.

Кроме того, разведывательный спутник США перед крушением украинского самолета зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета.

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