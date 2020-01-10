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Оснований обвинять Иран в ответственности за падение самолета сейчас нет, - РФ

Новости » Общество     10.01.2020 - 17:03
Оснований обвинять Иран в ответственности за падение самолета сейчас нет, - РФ
Фото: Сергей Рябков (flickr.com)

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оснований обвинять Иран на данном этапе нет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский самолет возле Тегерана на данном этапе нет, нужно провести расследование. Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что самолет мог быть сбит иранской ракетой класса "земля - воздух", но ненамеренно.

"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", - сказал он.

Напомним, с заявлениями о том, что Иран мог сбить украинский самолет, выступили премьер-министры Канады и Великобритании. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о технической неисправности лайнера. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео до сих пор не исключает версию механического сбоя в авиакатастрофе МАУ.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что падение украинского самолета в Тегеране "не предполагает умышленных действий".

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