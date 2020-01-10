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НАТО: немає причин не довіряти даним про можливе потрапляння ракети в український літак

Новини » Політика     10.01.2020 - 17:41
НАТО: немає причин не довіряти даним про можливе потрапляння ракети в український літак
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Йенс Столтенберг заявив, що немає причин не довіряти даним західних країн

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що немає причин не довіряти даним західних країн про можливе потрапляння ракети в український літак в Ірані. Про це він сказав на екстреній зустрічі Ради ЄС на рівні глав МЗС щодо ситуації на Близькому Сході, передає Reuters.

"Ми не бачимо підстав не вірити повідомленням ЗМІ і відеоматеріалам про можливу поразку українського Boeing іранською ракетою", - заявив Столтенберг.

Він заявив, що Іран повинен провести прозоре розслідування про причини катастрофи українського літака.

"Важливо, щоб ми встановили там всі факти... Я закликаю Іран в повній мірі брати участь і внести свій вклад в прозоре і ретельне розслідування... Нам необхідно ретельне розслідування, щоб встановити всі факти, і саме тому ми повинні в повній мірі співпрацювати з іранської стороною", - сказав він.

Нагадаємо, з заявами про те, що Іран міг збити український літак, виступили прем'єр-міністри Канади і Великобританії. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у версію про технічну несправність лайнера. У свою чергу держсекретар США Майк Помпео до сих пір не виключає версію механічного збою в авіакатастрофі МАУ.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що падіння українського літака в Тегерані "не передбачає умисних дій".

При цьому заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що підстав звинувачувати Іран у тому, що його ракети збили український літак біля Тегерана на даному етапі немає, потрібно провести розслідування.

Крім того, в Ірані назвали звинувачення "великою брехнею".

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