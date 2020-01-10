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Зеленский отреагировал на заявления о ракетном обстреле самолета МАУ

Новости » Политика     10.01.2020 - 09:20
Зеленский отреагировал на заявления о ракетном обстреле самолета МАУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается

На сегодня в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране не исключается версия о попадании ракеты. Об этом в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, комиссия по расследованию причин катастрофы самолета МАУ продолжает работу с привлечением украинских специалистов. Он также выразил надежду, что Тегеран предоставит украинской стороне всю информацию для объективного расследования.

"Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что сегодня пройдут переговоры с госсекретарем США Майком Помпео о ходе расследования.

Зеленский отреагировал на заявления о ракетном обстреле самолета МАУ

Напомним, сам Помпео до сих пор не исключает версию механического сбоя в авиакатастрофе МАУ.

До этого с заявлениями о том, что Иран мог сбить украинский самолет, выступили премьер-министры Канады и Великобритании. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о технической неисправности лайнера.

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