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Трамп заявил, что техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране

Новости » Политика     09.01.2020 - 19:34
Трамп заявил, что техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп прокомментировал катастрофу украинского самолета

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что техническая неисправность не является причиной крушения украинского самолета в Иране. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает CNN.

"У меня есть свои подозрения… у других тоже есть такие подозрения. Кто-то мог ошибиться с другой стороны… Он летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это даже нужно рассматривать", - сказал глава государства.

Напомним, Newsweek со ссылкой на свои источники сообщало, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.

Два чиновника Пентагона сказали изданию, что инцидент произошел случайно. В частности, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны. Кроме того, информацию о наличии данных у Пентагона о том, что украинский самолет был сбит, подтверждает агентство CBS.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране.

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