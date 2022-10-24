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В НАТО не повірили заявам Росії про бажання України використати "брудну бомбу"

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Понеділок 24 жовтня 2022 20:57
В НАТО не повірили заявам Росії про бажання України використати "брудну бомбу" Фото: В НАТО не повірили заявам Росії про бажання України використати "брудну бомбу" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Північноатлантичний альянс та його союзники не вірять звинуваченням Росії, що Україна збирається використати "брудну бомбу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Столтенберг провів розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном та міністром оборони Британії Беном Воллесом на фоні заяв РФ про "брудну бомбу".

"Союзники по НАТО відкидають це звинувачення", - заявив Столтенберг.

Генсек підкреслив, що таке твердження є неправдивим, Україна не готується використати "брудну бомбу" на власній території.

"Росія не повинна використовувати це як привід для ескалації. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці України", - додав Столтенберг.

Росія почала вкидати інформацію про нібито "провокацію" України ще 23 жовтня. Тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використати "брудну бомбу".

Цю ж інформацію озвучив і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За їхніми словами, роботи над створенням брудної бомби знаходяться на фінальній стадії, а збирати їх могли нібито за допомогою Харківського фізико-технічного інституту чи інституту ядерних досліджень при академії наук у Києві. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

Начальник Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов у телефонних розмовах із начальником Штабу оборони Британії та головою комітету начальників штабів США розповів їм про "брудну бомбу", яку нібито створює Україна.

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