В НАТО не повірили заявам Росії про бажання України використати "брудну бомбу"

Північноатлантичний альянс та його союзники не вірять звинуваченням Росії, що Україна збирається використати "брудну бомбу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Росія не повинна використовувати це як привід для ескалації. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці України", - додав Столтенберг.

Генсек підкреслив, що таке твердження є неправдивим, Україна не готується використати "брудну бомбу" на власній території.

Столтенберг провів розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном та міністром оборони Британії Беном Воллесом на фоні заяв РФ про "брудну бомбу".

Росія почала вкидати інформацію про нібито "провокацію" України ще 23 жовтня. Тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використати "брудну бомбу".

Цю ж інформацію озвучив і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За їхніми словами, роботи над створенням брудної бомби знаходяться на фінальній стадії, а збирати їх могли нібито за допомогою Харківського фізико-технічного інституту чи інституту ядерних досліджень при академії наук у Києві. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

Начальник Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов у телефонних розмовах із начальником Штабу оборони Британії та головою комітету начальників штабів США розповів їм про "брудну бомбу", яку нібито створює Україна.

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