"Брудна бомба". Шойгу розповів свої вигадки міністрам країн НАТО: реакція

Російський міністр оборони Сергій Шойгу знову згадав про нібито ядерні загрози з боку України. Цього разу він зателефонував західним колегам і попередив про підготовку провокації з "брудною бомбою".

РБК-Україна зібрало все, що відомо про заяву Шойгу та реакції на неї.

Шойгу лякає "українською брудною бомбою"

Сьогодні вдень Сергій Шойгу провів переговори з колегами з Туреччини, Франції, Великобританії та США. Як пишуть російські ЗМІ, він обдзвонював їх, щоб повідомити про новину, що Україна нібито готує провокацію на своїй території з використанням "брудної бомби".

Міністерство оборони Росії у своїх коротких повідомленнях уточнило, що міністр доводив до іноземних колег свої занепокоєння "українською брудною бомбою". А у випадку з дзвінком голові Пентагону Ллойду Остіну зазначило, що обговорювалася ситуація в Україні.

Російські ЗМІ протягом години поширили новини про дзвінки Шойгу з домислами про те, що Україна нібито готується підірвати таку бомбу, щоб звинуватити Москву у застосуванні зброї масового ураження та налаштувати проти неї весь світ.

Фото: Сергій Шойгу вирішив сьогодні обдзвонити колег з країн НАТО (kremlin.ru)

Що говорять на Заході

Французька сторона підтвердила, що Шойгу говорив про "українську брудну бомбу". Але офіційний Париж відкидає будь-яку форму ескалації, зокрема ядерну, та готовий сприяти мирному вирішенню конфлікту.

Міністерство оборони Великобританії підкреслило, що Шойгу заявив про нібито плани України щодо ескалації конфлікту за допомогою західних країн. Проте Бен Воллес спростував звинувачення і попередив, що такі заяви не мають стати приводом для ще більшої ескалації.

"Міністр оборони також підтвердив, що Великобританія та ширша міжнародна спільнота підтримують Україну та бажають деескалації цього конфлікту. Україна та Росія мають шукати вихід з війни, і Великобританія готова допомогти", - йдеться у повідомленні.

Турецьке Міністерство оборони повідомило, що міністри обмінялися інформацією та думками щодо необхідності бути обережними щодо провокацій. Хулусі Акар наголосив на готовності сприяти досягненню перемир'я та відновити поставки гуманітарної допомоги.

Пентагон у свою чергу вийшов з коротким повідомленням за підсумками переговорів Остіна та Шойгу.

"Міністр Остін відкинув будь-які приводи для російської ескалації та підтвердив цінність продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - йдеться у заяві.

Реакція України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав слова Шойгу абсурдом та брехнею.

"Що ми чули від Росії раніше? Звинувачення в нацизмі, розробці ядерної зброї та підготовці бойових голубів. Все це абсолютна брехня. Що ми чуємо зараз? "Брудна бомба", "підрив дамби". Теж брехня. Немає жодної "брудної бомби". Є лише брудні спроби виправдати очевидний ru-геноцид новим фейком", - написав він у Twitter.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Україна є прихильною до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також запевнив, що українська сторона не планує мати "брудні бомби".

"По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав міністр.

Відреагував навіть президент Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він назвав те, чим сьогодні займався Шойгу, телефонною каруселлю та закликав світову спільноту максимально жорстко відреагувати.

"Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів з розповідями про так звану "брудну ядерну бомбу", всі добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом всього брудного, що тільки можна уявити в цій війні", - наголосив він.

Ближче до опівночі всю цю історію прокоментував міністр оборони Олексій Резніков. На його думку, її можна описати прислів'ям "на злодії й шапка горить".

"Брехня з приводу "брудної бомби", яку нібито готується застосувати Україна, - це елемент вже звичної кремлівської тактики. Коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії", - додав міністр.

Що таке "брудна бомба"

Даним терміном називають не ядерну, а радіологічну зброю. Як правило, вона складається з контейнера з радіоактивним ізотопом (ізотопами) та заряду вибухової речовини.

Під час підриву такої бомби радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великі площі. Одним з варіантів "брудної бомби" може бути навмисний підрив установки невоєнного призначення, яка використовує радіоактивні матеріали.

На сьогодні немає офіційних даних про "брудні бомби", наприклад, зі збідненого урану на озброєнні якоїсь держави. Ця зброя вважається малоефективною, оскільки не може дати негайного вражаючого ефекту. Такі бомби можуть призвести до радіаційного зараження ґрунту та води, а також до осередків виникнення променевої хвороби на великих територіях протягом тривалого часу.